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Актриса Наталья Защипина празднует 80-летний юбилей

Отечественная актриса Наталья Защипина 14 января празднует 80-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, артистка по-прежнему задействована в спектаклях Московского академического театра сатиры.
Актриса Наталья Защипина празднует 80-летний юбилей

Представитель театра Нина Карпова отметила, что, хотя на понедельник постановок не предвидится, коллектив намеревается поздравить Наталью Защипину с памятной датой. Также пресс-атташе МАТС подчеркивает, что собственный возраст артистка скрывать не пытается, но все еще находится в хорошей форме, а на сцену выходит с большой охотой. На данный момент репертуар звезды насчитывает два спектакля.

Свой творческий путь Наталья Защипина начала в четырехлетнем возрасте, во времена ВОВ, а ее стаж составляет внушительные 76 лет. В составе Театра сатиры выступает с 1962 года. Кроме того, за время своей карьеры знаменитость неоднократно успевала появляться также и в кино, отлично справляясь с любыми ролями.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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