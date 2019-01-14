Актриса Наталья Защипина празднует 80-летний юбилей





Представитель театра Нина Карпова отметила, что, хотя на понедельник постановок не предвидится, коллектив намеревается поздравить Наталью Защипину с памятной датой. Также пресс-атташе МАТС подчеркивает, что собственный возраст артистка скрывать не пытается, но все еще находится в хорошей форме, а на сцену выходит с большой охотой. На данный момент репертуар звезды насчитывает два спектакля.Свой творческий путь Наталья Защипина начала в четырехлетнем возрасте, во времена ВОВ, а ее стаж составляет внушительные 76 лет. В составе Театра сатиры выступает с 1962 года. Кроме того, за время своей карьеры знаменитость неоднократно успевала появляться также и в кино, отлично справляясь с любыми ролями.