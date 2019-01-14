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Игорь Булатов прокомментировал слухи об отношениях с Викторией Лопыревой

Игорь Булатов решил прокомментировать слухи о возможных отношениях с Викторией Лопыревой. Роман пары в СМИ начали обсуждать после того, как модель и бизнесмен были замечены во время прогулки по пляжу в Майами.
Игорь Булатов прокомментировал слухи об отношениях с Викторией Лопыревой

Только зимой 2018 Виктория Лопырева перестала скрывать факт беременности, но имя отца ребенка раскрывать не стала. С тех пор в прессе спорят о том, кто же может быть возлюбленным экс-невесты Николая Баскова. После появления звезды в компании Игоря Булатова им тут же начали приписывать роман, и теперь бизнесмен решил лично его прокомментировать.

Он отметил, что потоку “клеветы и грязи” в свой адрес не удивлен, но всегда готов нести за свои поступки ответственность. Булатов убежден, что именно чувства делают людей людьми. К своему прошлому он относится с уважением, а настоящим счастлив.

Сама Лопырева комментировать сведения о романе тоже не спешит. Критика в ее адрес связана с убежденностью некоторых пользователей в том, что модель разрушила семью бизнесмена, состоящего в браке. Известно, что жена Булатова подала на развод прошлым летом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:34

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