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Филипп Киркоров прогулялся по набережной во Флориде с пеликанами

Филипп Киркоров удивил подписчиков своего Instagram-профиля фотографией, где позирует с двумя пеликанами. Двух птиц российский исполнитель встретил, прогуливаясь по набережной во Флориде.
Филипп Киркоров прогулялся по набережной во Флориде с пеликанами

В настоящее время Киркоров наслаждается отдыхом в теплом штате США, периодически радуя поклонниками снимками наиболее интересных моментов своего времяпрепровождения. На последнем фото знаменитость появился рядом с двумя практически ручными пеликанами. Птицы, замеченные артистом на набережной во Флориде, не пугались людей и спокойно стояли перед объективом камеры.

Фанаты удивились такому поведению пернатых и предположили, что пеликаны полюбили Киркорова практически с первого взгляда. Сам поп-король отечественной эстрады связал свою встречу с птицами с «окончательным полетом в 2019-й».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:32

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