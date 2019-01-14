Филипп Киркоров прогулялся по набережной во Флориде с пеликанами

В настоящее время Киркоров наслаждается отдыхом в теплом штате США, периодически радуя поклонниками снимками наиболее интересных моментов своего времяпрепровождения. На последнем фото знаменитость появился рядом с двумя практически ручными пеликанами. Птицы, замеченные артистом на набережной во Флориде, не пугались людей и спокойно стояли перед объективом камеры.Фанаты удивились такому поведению пернатых и предположили, что пеликаны полюбили Киркорова практически с первого взгляда. Сам поп-король отечественной эстрады связал свою встречу с птицами с «окончательным полетом в 2019-й».