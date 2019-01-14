Данила Козловский показал поклонникам свой танец в ресторане

Данила Козловский не часто радует своих многочисленных поклонников публикациями в социальных сетях. Но накануне артист показал ролик, на котором он находясь в заведении танцует весьма непонятный танец. В комментарии к своему посту знаменитость написал: "Иногда просто жизненно необходимо потанцевать в ресторане".Преданные поклонники поддержали такое решение актера. Они начали писать: "Иногда надо просто подурачиться. Это класс", "Главное все делать от души)", "Вот, теперь знаю, как именно надо танцевать под эти песни!", "Ха-ха, я тоже так хочу научиться танцевать, класс", "Молодец, Данила Валерьевич, нужно отрываться иногда! Класс!". Всего за сутки видеоролик с Данилой Козловским успели просмотреть более 380 тысяч пользователей Сети.