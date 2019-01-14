АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китай намерен построить базу на Луне с помощью 3D-технологий
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Данила Козловский показал поклонникам свой танец в ресторане

На своей странице в социальной сети Instagram Данила Козловский опубликовал новое видео. На ролике знаменитый актер показал, как он танцует в ресторане.

Данила Козловский показал поклонникам свой танец в ресторане

Данила Козловский не часто радует своих многочисленных поклонников публикациями в социальных сетях. Но накануне артист показал ролик, на котором он находясь в заведении танцует весьма непонятный танец. В комментарии к своему посту знаменитость написал: "Иногда просто жизненно необходимо потанцевать в ресторане".

Данила Козловский показал поклонникам свой танец в ресторане

Преданные поклонники поддержали такое решение актера. Они начали писать: "Иногда надо просто подурачиться. Это класс", "Главное все делать от души)", "Вот, теперь знаю, как именно надо танцевать под эти песни!", "Ха-ха, я тоже так хочу научиться танцевать, класс", "Молодец, Данила Валерьевич, нужно отрываться иногда! Класс!". Всего за сутки видеоролик с Данилой Козловским успели просмотреть более 380 тысяч пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США мужчина принял 11-кратную дозу
Китай намерен построить базу на Луне с
Ксения Бородина рассказала, что младшая
Жажда жизни: Знаменитости, сумевшие
В России появится аналог LinkedIn
Анастасия Ендальцева переезжает жить в
На отдыхе в Майами Оксана Самойлова
Фотоснимок куриного яйца в Instagram
Данила Козловский показал поклонникам
Россияне сократили расходы на
В США прошло вручение премий Critics
Родная сестра Ольги Бузовой не слушает
Филипп Киркоров прогулялся по
Ученые нашли способ создавать лазеры
Актер Станислав Ярушин отмечает 38-летие
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прошлись
Большинство планет Млечного Пути
Тина Канделаки дала поклонникам совет
Oppo готовится представить смартфон с
Актриса Наталья Защипина празднует
Ученые обнаружили способ минимизации
Певицу Лолиту во время купания в
Минтруд РФ разработал новую методику
Игорь Булатов прокомментировал слухи об
Электромобили производства ростовского
Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки
За полчаса и 500 долларов блогер собрал
Анна Самохина: История жизни самой
В новом Firefox 69 поддержку Flash
Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова
Просмотреть все новости