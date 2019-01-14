Ольга Бузова назвала отношения беременной Виктории Лопыревой "дном"





Скандал разгорелся в одной из социальных сетей.Все началось с того, что модель и по совместительству посол ЧМ-2018 по футболу Виктория Лопырева объявила о том, что ожидает первенца. Однако многие журналисты решили вникнуть в подробности личной жизни звезды.По версии репортеров, отцом ребенка и вероятным избранником Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов. Все бы ничего, однако, по некоторым источникам, он является зятем влиятельного предпринимателя Самвела Карапетяна.Более того, у Булатова и его супруги Татевик Карапетян есть двое детей. Младшей дочери при этом исполнилось только 7 месяцев. Есть еще одна деталь – Виктория и Татевик бывшие подруги.Представительница Игоря уверяет, что его развод официально оформлен. Однако многие пользователей соцсетей этому не поверили. В их число вошла и Ольга Бузова. Поющая ведущая в своем послании отметила, что интимные отношения с женатым мужчиной являются "дном".Напомним, что чуть больше двух лет назад телеведущая развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Злые языки утверждают, что она тоже завела отношения, когда Тарасов ещё был женат на своей первой супруги.