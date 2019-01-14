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Ольга Бузова назвала отношения беременной Виктории Лопыревой "дном"

Ведущая "Дома-2" и певица Ольга Бузова заочно поссорилась с моделью и актрисой Викторией Лопыревой.

Скандал разгорелся в одной из социальных сетей.

Ольга Бузова назвала отношения беременной Виктории Лопыревой "дном"

Все началось с того, что модель и по совместительству посол ЧМ-2018 по футболу Виктория Лопырева объявила о том, что ожидает первенца. Однако многие журналисты решили вникнуть в подробности личной жизни звезды.

По версии репортеров, отцом ребенка и вероятным избранником Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов. Все бы ничего, однако, по некоторым источникам, он является зятем влиятельного предпринимателя Самвела Карапетяна.

Более того, у Булатова и его супруги Татевик Карапетян есть двое детей. Младшей дочери при этом исполнилось только 7 месяцев. Есть еще одна деталь – Виктория и Татевик бывшие подруги.

Ольга Бузова назвала отношения беременной Виктории Лопыревой "дном"

Представительница Игоря уверяет, что его развод официально оформлен. Однако многие пользователей соцсетей этому не поверили. В их число вошла и Ольга Бузова. Поющая ведущая в своем послании отметила, что интимные отношения с женатым мужчиной являются "дном".

Ольга Бузова назвала отношения беременной Виктории Лопыревой "дном"

Напомним, что чуть больше двух лет назад телеведущая развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Злые языки утверждают, что она тоже завела отношения, когда Тарасов ещё был женат на своей первой супруги.

Ольга Бузова назвала отношения беременной Виктории Лопыревой "дном"



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:30

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