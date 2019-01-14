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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прошлись по Бродвею в хипстерских нарядах

Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов решили прогуляться по Бродвею в Нью-Йорке, облачившись в хипстерские наряды. Соответствующее фото появилось на странице пары в сети Instagram.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прошлись по Бродвею в хипстерских нарядах

Несмотря на загруженный гастрольный график, Анна Нетребко успевает проводить время с семьей и даже посещать мюзиклы. Накануне после выступления на сцене в Нью-Йорке оперная дива и ее избранник Юсиф Эйвазов устроили прогулку по Бродвею, выбрав для этого “хипстерский” стиль. Пара прошлась по Таймс-сквер, после чего отправилась смотреть “Алладина”. Знаменитость призналась, что ей бродвейская постановка пришлась по душе.

В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение по поводу нарядов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Многим было приятно увидеть кумиров в такой неформальной одежде. Впрочем, некоторые не оценили таких образов знаменитостей, посчитав, что они слишком пытались походить на “типичных американцев”. Публикация успела собрать свыше 18,5 тысячи отметок “Мне нравится”.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:11

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