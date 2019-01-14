Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прошлись по Бродвею в хипстерских нарядах

Несмотря на загруженный гастрольный график, Анна Нетребко успевает проводить время с семьей и даже посещать мюзиклы. Накануне после выступления на сцене в Нью-Йорке оперная дива и ее избранник Юсиф Эйвазов устроили прогулку по Бродвею, выбрав для этого “хипстерский” стиль. Пара прошлась по Таймс-сквер, после чего отправилась смотреть “Алладина”. Знаменитость призналась, что ей бродвейская постановка пришлась по душе.В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение по поводу нарядов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Многим было приятно увидеть кумиров в такой неформальной одежде. Впрочем, некоторые не оценили таких образов знаменитостей, посчитав, что они слишком пытались походить на “типичных американцев”. Публикация успела собрать свыше 18,5 тысячи отметок “Мне нравится”.