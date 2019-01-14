Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прошлись по Бродвею в хипстерских нарядах
Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов решили прогуляться по Бродвею в Нью-Йорке, облачившись в хипстерские наряды. Соответствующее фото появилось на странице пары в сети Instagram.
Несмотря на загруженный гастрольный график, Анна Нетребко успевает проводить время с семьей и даже посещать мюзиклы. Накануне после выступления на сцене в Нью-Йорке оперная дива и ее избранник Юсиф Эйвазов устроили прогулку по Бродвею, выбрав для этого “хипстерский” стиль. Пара прошлась по Таймс-сквер, после чего отправилась смотреть “Алладина”. Знаменитость призналась, что ей бродвейская постановка пришлась по душе.
В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение по поводу нарядов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Многим было приятно увидеть кумиров в такой неформальной одежде. Впрочем, некоторые не оценили таких образов знаменитостей, посчитав, что они слишком пытались походить на “типичных американцев”. Публикация успела собрать свыше 18,5 тысячи отметок “Мне нравится”.
Несмотря на загруженный гастрольный график, Анна Нетребко успевает проводить время с семьей и даже посещать мюзиклы. Накануне после выступления на сцене в Нью-Йорке оперная дива и ее избранник Юсиф Эйвазов устроили прогулку по Бродвею, выбрав для этого “хипстерский” стиль. Пара прошлась по Таймс-сквер, после чего отправилась смотреть “Алладина”. Знаменитость призналась, что ей бродвейская постановка пришлась по душе.
В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение по поводу нарядов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Многим было приятно увидеть кумиров в такой неформальной одежде. Впрочем, некоторые не оценили таких образов знаменитостей, посчитав, что они слишком пытались походить на “типичных американцев”. Публикация успела собрать свыше 18,5 тысячи отметок “Мне нравится”.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:11