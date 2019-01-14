АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Электромобили производства ростовского «КОМЗ-экспорта», пойдут на экспорт в страны СНГ

Электромобили, произведённые в ростовском «КОМЗ-экспорте», пойдут на экспорт в ряд стран СНГ. Транспортные средства закупит Казахстан, а также Белоруссия.

Электромобили производства ростовского «КОМЗ-экспорта», пойдут на экспорт в страны СНГ


Казахстан приобрёл 2 электромобиля непосредственно для нужд полиции. Они будут применяться для патрулирования пешеходных городских улиц, площадей, закрытых территорий Магнистауской обл. Другую партию отправят в Белоруссию. Она была приобретена для проведения различных экскурсий, езды в парках, по спортивным, а также гостиничным комплексам. Авто премиум-класса, выпускаемое на "КОМЗ-экспорт", носит название "Элекар 5Е-TIGARBO". Данная версия не предназначается для перемещения по автотрасам общего пользования. Его можно использовать на закрытых территориях, площадках, внутри помещений (аэропорты, выставочные комплексы). Электрокаром можно осуществлять перевозки 2 - 8 человек. Это зависит от модификации транспортных средств. Некоторые вариации обладают грузовой платформой для транспортирования небольших грузов. Авто может иметь передний и задний привод.

Машина оснащается панорамной крышей для улучшения обзора, просторной кабиной с удобными надёжными креслами, алюминиевым каркасом. Электромобиль заряжается от бытовой электрической сети в 220В.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минтруд РФ разработал новую методику
Игорь Булатов прокомментировал слухи об
Электромобили производства ростовского
Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки
За полчаса и 500 долларов блогер собрал
Анна Самохина: История жизни самой
В новом Firefox 69 поддержку Flash
Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова
Ученые предложили новую теорию работы
Владелец Nissan Juke рассказал о своем
Ученые обнаружили в Индии древнейшие
В МИД РФ заявили о нежелании Японии
Защищенный смартфон Ulefone Armor 6
Ольга Бузова назвала отношения
В Египте археологи нашли уникальное
Андрей Аршавин вычеркнул младшую дочь
В Германии и Турции рассказали о
«Обожаю экспериментировать»: Александр
В России подорожали четыре версии Jeep
В Каире студентку отчислили из ВУЗа
NASA: Найденные на орбите
Стас Костюшкин ответил оскорбившей его
Космический корабль Dragon впервые
Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают
Эксперты: Непопулярность хэтчбеков
Вестники апокалипсиса: На мечеть в
Мария Погребняк рассказала поклонникам
Уфолог обнаружил в Антарктиде следы
После звонков об угрозе минирования
Кэтрин Шварценеггер ответила согласием
Просмотреть все новости