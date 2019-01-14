Электромобили производства ростовского «КОМЗ-экспорта», пойдут на экспорт в страны СНГ





Казахстан приобрёл 2 электромобиля непосредственно для нужд полиции. Они будут применяться для патрулирования пешеходных городских улиц, площадей, закрытых территорий Магнистауской обл. Другую партию отправят в Белоруссию. Она была приобретена для проведения различных экскурсий, езды в парках, по спортивным, а также гостиничным комплексам. Авто премиум-класса, выпускаемое на "КОМЗ-экспорт", носит название "Элекар 5Е-TIGARBO". Данная версия не предназначается для перемещения по автотрасам общего пользования. Его можно использовать на закрытых территориях, площадках, внутри помещений (аэропорты, выставочные комплексы). Электрокаром можно осуществлять перевозки 2 - 8 человек. Это зависит от модификации транспортных средств. Некоторые вариации обладают грузовой платформой для транспортирования небольших грузов. Авто может иметь передний и задний привод.Машина оснащается панорамной крышей для улучшения обзора, просторной кабиной с удобными надёжными креслами, алюминиевым каркасом. Электромобиль заряжается от бытовой электрической сети в 220В.