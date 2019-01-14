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Певицу Лолиту во время купания в проруби схватил за ногу англичанин

Певица Лолита пожаловалась, что во время купания в проруби ее схватил за ногу англичанин. Соответствующий ролик она разместила на свой странице в сети Instagram.
Певицу Лолиту во время купания в проруби схватил за ногу англичанин

Лолита Милявская решила поздравить своих фолловеров со Старым Новым годом, пожелав им много приятных вещей. Знаменитость сравнила себя со “свиньей”, которая в праздник нашла “прорубь”, притом достаточно теплую. Рядом со знаменитостью отдыхали и другие люди, в том числе иностранец. Артистка пожаловалась, что незадолго до записи ролика мужчина схватил ее за ногу, что напугало Лолиту, однако в целом настроение у нее положительное, и своим настроем она захотела поделиться с аудиторией в Instagram.

В комментариях фолловеры Лолиты оценили чувство юмора своего кумира. Кроме того, подписчики начали активно поздравлять знаменитость в ответ, желая здоровья после недавних проблем артистки с давлением. Просмотреть видео успели более 580 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:47

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