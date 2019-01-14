В России появится аналог LinkedIn
Одним из пунктов федеральной программы «Цифровая экономика» является создание в России аналога сервиса LinkedIn. Его создадут на базе сайта «Работа в России», а также он должен помочь соискателям найти подходящие вакансии, а работодателям - кадры.
Первая версия подобной платформы была запущена разработчиками Роструда в 2009 году. Сперва на ней публиковались вакансии исключительно служб занятости и на них не было информации о высокооплачиваемых профессиях. Три года назад портал прошел рестайлинг и на нем появился рейтинг регионов, где можно было узнать зарплату в разных городах России, уровень безработицы и доступность жилья. Тогда же на «Работе в России» стали публиковаться вакансии крупнейших работодателей страны, в том числе из нефте-газовой отрасли. В 2018 году на базе портала стала работать Skillsnet.ru - социальная сеть контактов для деловых отношений.
Новый ресурс должен стать отечественным аналогом b2b и b2c-сетей профессиональных контактов. Многие участники рынка поддержали данную идею. В случае ее успешной реализации будет существенно расширена существующая аудитория пользователей поиска работы в режиме онлайн. Все это положительно скажется на развитии рынка труда в стране.
Стоимость реализации проекта составляет 360 млн рублей, которые направят из бюджета федерального уровня. К 2021 году должен быть проведен редизайн сайта, его интеграция с ресурсом «Справочник профессий», а также модернизировано мобильное приложение. В новом сервисе у каждого посетителя будет личный кабинет, в котором работодатели смогут оставлять характеристики на сотрудника, советы по поводу повышения компетенции. Также прогнозируется внедрение системы машинного обучения, что позволит быстрее подбирать необходимые вакансии.
Первая версия подобной платформы была запущена разработчиками Роструда в 2009 году. Сперва на ней публиковались вакансии исключительно служб занятости и на них не было информации о высокооплачиваемых профессиях. Три года назад портал прошел рестайлинг и на нем появился рейтинг регионов, где можно было узнать зарплату в разных городах России, уровень безработицы и доступность жилья. Тогда же на «Работе в России» стали публиковаться вакансии крупнейших работодателей страны, в том числе из нефте-газовой отрасли. В 2018 году на базе портала стала работать Skillsnet.ru - социальная сеть контактов для деловых отношений.
Новый ресурс должен стать отечественным аналогом b2b и b2c-сетей профессиональных контактов. Многие участники рынка поддержали данную идею. В случае ее успешной реализации будет существенно расширена существующая аудитория пользователей поиска работы в режиме онлайн. Все это положительно скажется на развитии рынка труда в стране.
Стоимость реализации проекта составляет 360 млн рублей, которые направят из бюджета федерального уровня. К 2021 году должен быть проведен редизайн сайта, его интеграция с ресурсом «Справочник профессий», а также модернизировано мобильное приложение. В новом сервисе у каждого посетителя будет личный кабинет, в котором работодатели смогут оставлять характеристики на сотрудника, советы по поводу повышения компетенции. Также прогнозируется внедрение системы машинного обучения, что позволит быстрее подбирать необходимые вакансии.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:03