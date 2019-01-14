В России появится аналог LinkedIn





Первая версия подобной платформы была запущена разработчиками Роструда в 2009 году. Сперва на ней публиковались вакансии исключительно служб занятости и на них не было информации о высокооплачиваемых профессиях. Три года назад портал прошел рестайлинг и на нем появился рейтинг регионов, где можно было узнать зарплату в разных городах России, уровень безработицы и доступность жилья. Тогда же на «Работе в России» стали публиковаться вакансии крупнейших работодателей страны, в том числе из нефте-газовой отрасли. В 2018 году на базе портала стала работать Skillsnet.ru - социальная сеть контактов для деловых отношений.Новый ресурс должен стать отечественным аналогом b2b и b2c-сетей профессиональных контактов. Многие участники рынка поддержали данную идею. В случае ее успешной реализации будет существенно расширена существующая аудитория пользователей поиска работы в режиме онлайн. Все это положительно скажется на развитии рынка труда в стране.Стоимость реализации проекта составляет 360 млн рублей, которые направят из бюджета федерального уровня. К 2021 году должен быть проведен редизайн сайта, его интеграция с ресурсом «Справочник профессий», а также модернизировано мобильное приложение. В новом сервисе у каждого посетителя будет личный кабинет, в котором работодатели смогут оставлять характеристики на сотрудника, советы по поводу повышения компетенции. Также прогнозируется внедрение системы машинного обучения, что позволит быстрее подбирать необходимые вакансии.