АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки

Юная Алиса, дочь отечественного рэпера Тимати, отважилась прыгнуть с вышки. Соответствующий ролик на своей странице в Instagram показала бабушка девочки Симона Юнусова.
Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки

Сейчас Алиса в компании бабушки находится на отдыхе в Доминикане, а накануне девочка проверила свои силы в роли воздушной гимнастки. В частности, на новом видео видно, как наследница Тимати забирается на вышку и прыгает оттуда со страховкой. Хотя конструкция не настолько высокая, как в случае со взрослыми, ребенок отлично справился с задачей, хотя у Алисы не было какой-либо подготовки. Бабушка девочки оказалась горда тем, что ее внучка показала себя такой смелой и способной.

Подписчики в комментариях присоединились к восторгу родственницы Алисы, считая, что ребенок повел себя достаточно отважно. Некоторые отметили, что девочка растет копией отца. Тимати давно славится тем, что во время отдыха активно пробует различные виды спорта и опасные развлечения, в том числе купание с акулами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минтруд РФ разработал новую методику
Игорь Булатов прокомментировал слухи об
Электромобили производства ростовского
Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки
За полчаса и 500 долларов блогер собрал
Анна Самохина: История жизни самой
В новом Firefox 69 поддержку Flash
Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова
Ученые предложили новую теорию работы
Владелец Nissan Juke рассказал о своем
Ученые обнаружили в Индии древнейшие
В МИД РФ заявили о нежелании Японии
Защищенный смартфон Ulefone Armor 6
Ольга Бузова назвала отношения
В Египте археологи нашли уникальное
Андрей Аршавин вычеркнул младшую дочь
В Германии и Турции рассказали о
«Обожаю экспериментировать»: Александр
В России подорожали четыре версии Jeep
В Каире студентку отчислили из ВУЗа
NASA: Найденные на орбите
Стас Костюшкин ответил оскорбившей его
Космический корабль Dragon впервые
Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают
Эксперты: Непопулярность хэтчбеков
Вестники апокалипсиса: На мечеть в
Мария Погребняк рассказала поклонникам
Уфолог обнаружил в Антарктиде следы
После звонков об угрозе минирования
Кэтрин Шварценеггер ответила согласием
Просмотреть все новости