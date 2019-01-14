Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки

Сейчас Алиса в компании бабушки находится на отдыхе в Доминикане, а накануне девочка проверила свои силы в роли воздушной гимнастки. В частности, на новом видео видно, как наследница Тимати забирается на вышку и прыгает оттуда со страховкой. Хотя конструкция не настолько высокая, как в случае со взрослыми, ребенок отлично справился с задачей, хотя у Алисы не было какой-либо подготовки. Бабушка девочки оказалась горда тем, что ее внучка показала себя такой смелой и способной.Подписчики в комментариях присоединились к восторгу родственницы Алисы, считая, что ребенок повел себя достаточно отважно. Некоторые отметили, что девочка растет копией отца. Тимати давно славится тем, что во время отдыха активно пробует различные виды спорта и опасные развлечения, в том числе купание с акулами.