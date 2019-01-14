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Анна Самохина: История жизни самой красивой актрисы советского кино

Сегодня день рождения Анны Самохиной, которая скончалась 2010 году. В память об одной из самых красивых артисток России журналистами была рассказана история из ее жизни.

Анна Самохина: История жизни самой красивой актрисы советского кино

Анна Самохина родилась в семье сотрудницы конструкторского бюро и обычного рабочего. Детство будущей артистки было сложным, ее семья жила в общежитии, где постоянно происходили драки. Когда Анна Самохина переехала в коммунальную квартиру, она начала изучать актерское мастерство. Будучи еще студенткой знаменитость вышла замуж и родила дочь, но вскоре развелась с мужем. Второй брак актрисы с Дмитрием Коноровым также распался. Артистка получила известность и любовь зрителя благодаря своим ролям в таких картинах, как "Воры в законе", "Узник замка Иф", "Улицы разбитых фонарей", а также "«Бандитский Петербург".

Анна Самохина: История жизни самой красивой актрисы советского кино

В 2009 году у Анны Самохиной обнаружили тяжелую форму рака. Актриса начала стремительно терять вес и свою красоту. Чтобы остаться в памяти близких людей красивой, она приняла решение лечь в хоспис. Жизнь артистки оборвалась на 48-году жизни 8 февраля 2010 года.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:11

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