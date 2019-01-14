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В новом Firefox 69 поддержку Flash отключат по умолчанию

Компания Adobe в 2017 году заявила о намерении прекратить поддержку Flash в конце 2020-го. Технологию планируют отключить известные IT-корпорации, включая Mozilla, планирующую сделать это в Firefox 69 по умолчанию.
В новом Firefox 69 поддержку Flash отключат по умолчанию

Эксперты ожидают отключения поддержки Flash по умолчанию при релизе данного браузера осенью 2019 года. Пользователям представится возможность включать плагин для определенных сайтов исключительно посредством настроек сервиса. Очередным шагом станет удаление соответствующей технологии из кода Firefox 69, что случится уже через год, однако ESR-модификации браузера продолжат работать с Flash до конца 2020-го.

Наряду с Mozilla, от поддержки функционала откажутся многие популярные IT-корпорации. Заменят Flash такие новые технологии, как HTML5, WebGL, уже достаточно окрепшие, чтобы достойно перейти на место продукта Adobe.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:07

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