Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова показала пляжное фото без макияжа
Подобно множеству отечественных звезд, Алеся Кафельникова решила устроить себе отпуск за рубежом, остановив выбор на Бали. Накануне звезда поделилась с поклонниками снимком с отдыха, где она позирует на пляже без макияжа.
Отправившись на отдых, Алеся Кафельникова начала активно делиться с фолловерами в Instagram пляжными фото. На новом снимке дочь известного теннисиста позирует в закрытом купальнике, лежа на доске для серфинга, брошенной на пляже. Благодаря позе и ракурсу можно разглядеть фигуру модели, а также очевидно, что на ней отсутствует макияж. Комментировать каким-либо образом свой пост Кафельникова не стала.
Позже модель разместила на странице еще одну серию снимков с Бали, где более целенаправленно демонстрирует свою фигуру, позируя на камеру у воды. Как оказалось, купальник у Алеси Кафельниковой более пикантный, чем может показаться на первый взгляд. Фолловеры дочери теннисиста Евгения Кафельникова преимущественно хвалили стройность кумира, оставляя множество лестных отзывов.
Отправившись на отдых, Алеся Кафельникова начала активно делиться с фолловерами в Instagram пляжными фото. На новом снимке дочь известного теннисиста позирует в закрытом купальнике, лежа на доске для серфинга, брошенной на пляже. Благодаря позе и ракурсу можно разглядеть фигуру модели, а также очевидно, что на ней отсутствует макияж. Комментировать каким-либо образом свой пост Кафельникова не стала.
Позже модель разместила на странице еще одну серию снимков с Бали, где более целенаправленно демонстрирует свою фигуру, позируя на камеру у воды. Как оказалось, купальник у Алеси Кафельниковой более пикантный, чем может показаться на первый взгляд. Фолловеры дочери теннисиста Евгения Кафельникова преимущественно хвалили стройность кумира, оставляя множество лестных отзывов.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:03