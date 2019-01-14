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Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова показала пляжное фото без макияжа

Подобно множеству отечественных звезд, Алеся Кафельникова решила устроить себе отпуск за рубежом, остановив выбор на Бали. Накануне звезда поделилась с поклонниками снимком с отдыха, где она позирует на пляже без макияжа.
Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова показала пляжное фото без макияжа

Отправившись на отдых, Алеся Кафельникова начала активно делиться с фолловерами в Instagram пляжными фото. На новом снимке дочь известного теннисиста позирует в закрытом купальнике, лежа на доске для серфинга, брошенной на пляже. Благодаря позе и ракурсу можно разглядеть фигуру модели, а также очевидно, что на ней отсутствует макияж. Комментировать каким-либо образом свой пост Кафельникова не стала.

Позже модель разместила на странице еще одну серию снимков с Бали, где более целенаправленно демонстрирует свою фигуру, позируя на камеру у воды. Как оказалось, купальник у Алеси Кафельниковой более пикантный, чем может показаться на первый взгляд. Фолловеры дочери теннисиста Евгения Кафельникова преимущественно хвалили стройность кумира, оставляя множество лестных отзывов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:03

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