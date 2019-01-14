Минтруд РФ разработал новую методику расчета производительности труда
Минтруд РФ предложил новый метод по расчёту производительности труда. Учитывается оперативная и согласованная между ведомствами информация в данном сегменте, начиная с каждого предприятия, и до результатов работы какой-либо отрасли в целом.
Изменения проводятся на основании майского указа президента РФ Владимира Владимировича Путина. Согласно инициативы главы государства, увеличение производительности труда в сегменте средних и крупных предприятий должно увеличиваться на 5% каждый год. Речь идёт о несырьевой отрасли. Добавленную стоимость станут делить с учетом общего числа работников, это является отражением затрат труда. Данный показатель рассчитывают с учётом прибыли по валу, во внимание принимается и оплата за труд, включая налоги и сборы.
Сюда же входит налог на имущество и страховые взносы. При необходимых расчетах, чтобы не допускать искажений, специалисты станут учитывать результативность прибыльности, это станут делать перед взиманием налогов.
Изменения проводятся на основании майского указа президента РФ Владимира Владимировича Путина. Согласно инициативы главы государства, увеличение производительности труда в сегменте средних и крупных предприятий должно увеличиваться на 5% каждый год. Речь идёт о несырьевой отрасли. Добавленную стоимость станут делить с учетом общего числа работников, это является отражением затрат труда. Данный показатель рассчитывают с учётом прибыли по валу, во внимание принимается и оплата за труд, включая налоги и сборы.
Сюда же входит налог на имущество и страховые взносы. При необходимых расчетах, чтобы не допускать искажений, специалисты станут учитывать результативность прибыльности, это станут делать перед взиманием налогов.
Экономика / Главные новости
Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:40