Минтруд РФ разработал новую методику расчета производительности труда





Изменения проводятся на основании майского указа президента РФ Владимира Владимировича Путина. Согласно инициативы главы государства, увеличение производительности труда в сегменте средних и крупных предприятий должно увеличиваться на 5% каждый год. Речь идёт о несырьевой отрасли. Добавленную стоимость станут делить с учетом общего числа работников, это является отражением затрат труда. Данный показатель рассчитывают с учётом прибыли по валу, во внимание принимается и оплата за труд, включая налоги и сборы.Сюда же входит налог на имущество и страховые взносы. При необходимых расчетах, чтобы не допускать искажений, специалисты станут учитывать результативность прибыльности, это станут делать перед взиманием налогов.