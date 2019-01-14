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Минтруд РФ разработал новую методику расчета производительности труда

Минтруд РФ предложил новый метод по расчёту производительности труда. Учитывается оперативная и согласованная между ведомствами информация в данном сегменте, начиная с каждого предприятия, и до результатов работы какой-либо отрасли в целом.
Минтруд РФ разработал новую методику расчета производительности труда

Изменения проводятся на основании майского указа президента РФ Владимира Владимировича Путина. Согласно инициативы главы государства, увеличение производительности труда в сегменте средних и крупных предприятий должно увеличиваться на 5% каждый год. Речь идёт о несырьевой отрасли. Добавленную стоимость станут делить с учетом общего числа работников, это является отражением затрат труда. Данный показатель рассчитывают с учётом прибыли по валу, во внимание принимается и оплата за труд, включая налоги и сборы.

Сюда же входит налог на имущество и страховые взносы. При необходимых расчетах, чтобы не допускать искажений, специалисты станут учитывать результативность прибыльности, это станут делать перед взиманием налогов.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:40

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