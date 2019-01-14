Ученые предложили новую теорию работы мозга
Ученые предложили новую теорию, которая затрагивает тему работы мозга. Она предполагает, что индивид не формирует единой сложной модели мира, вместо этого постоянно синхронизируя активность большого числа отдельных моделей.
“Теория тысячи мозгов” подразумевает, что каждая область неокортекса (новой коры) в состоянии формировать личные и максимально завершенные модели различных объектов. При этом дальние связи предоставляют им возможность функционировать в одно время, на фоне чего и формируется иллюзия, что мир воспринимается, как нечто целостное. Идею выдвинули сотрудники центра Numenta, чья деятельность направлена на изучение ИИ. В ходе своего исследования его авторы обратились к “нейронам решетки”. Последние, как считается, должны отображать положение в пространстве конкретного предмета, но в неокортексе они могли бы проделывать это сразу с большим числом тел.
Для более точного определения нестандартной теории работы человеческого мозга могут потребоваться дополнительные исследования.
“Теория тысячи мозгов” подразумевает, что каждая область неокортекса (новой коры) в состоянии формировать личные и максимально завершенные модели различных объектов. При этом дальние связи предоставляют им возможность функционировать в одно время, на фоне чего и формируется иллюзия, что мир воспринимается, как нечто целостное. Идею выдвинули сотрудники центра Numenta, чья деятельность направлена на изучение ИИ. В ходе своего исследования его авторы обратились к “нейронам решетки”. Последние, как считается, должны отображать положение в пространстве конкретного предмета, но в неокортексе они могли бы проделывать это сразу с большим числом тел.
Для более точного определения нестандартной теории работы человеческого мозга могут потребоваться дополнительные исследования.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00