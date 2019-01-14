Ученые предложили новую теорию работы мозга





“Теория тысячи мозгов” подразумевает, что каждая область неокортекса (новой коры) в состоянии формировать личные и максимально завершенные модели различных объектов. При этом дальние связи предоставляют им возможность функционировать в одно время, на фоне чего и формируется иллюзия, что мир воспринимается, как нечто целостное. Идею выдвинули сотрудники центра Numenta, чья деятельность направлена на изучение ИИ. В ходе своего исследования его авторы обратились к “нейронам решетки”. Последние, как считается, должны отображать положение в пространстве конкретного предмета, но в неокортексе они могли бы проделывать это сразу с большим числом тел.Для более точного определения нестандартной теории работы человеческого мозга могут потребоваться дополнительные исследования.