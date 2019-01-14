Владелец Nissan Juke рассказал о своем авто 2015 года выпуска
Владелец Nissan Juke рассказал автолюбителям о своем авто 2015 модельного года. Транспортное средство за 4 года активной эксплуатации не требовало серьезных ремонтных работ.
По мнению владельца авто, главным преимуществом Juke является надежность. Отдельно владелец машины отметил высокий дорожный просвет (на 18 см). Транспортное средство отличается хорошей маневренностью. Машину очень удобно эксплуатировать в условиях города. Авто отлично подстраивается под любые дорожные условия. Главным недостатком авто является гул вариатора в случае разгона машины. Слабыми сторонами транспортного средства является тесный салон, а также невместительный багажник. Владелец заметил, что пластик в салоне имеет не особо хорошее качество.
К плюсам водитель отнёс хромированные детали Juke, которые хорошо сочетаются с тканевой отделкой автомобильного салона.
По мнению владельца авто, главным преимуществом Juke является надежность. Отдельно владелец машины отметил высокий дорожный просвет (на 18 см). Транспортное средство отличается хорошей маневренностью. Машину очень удобно эксплуатировать в условиях города. Авто отлично подстраивается под любые дорожные условия. Главным недостатком авто является гул вариатора в случае разгона машины. Слабыми сторонами транспортного средства является тесный салон, а также невместительный багажник. Владелец заметил, что пластик в салоне имеет не особо хорошее качество.
К плюсам водитель отнёс хромированные детали Juke, которые хорошо сочетаются с тканевой отделкой автомобильного салона.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55