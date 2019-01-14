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Ученые обнаружили в Индии древнейшие бомбоубежища

Обнаруженные в Индии древние сооружения в действительности могли служить в качестве бомбоубежищ. Речь идет о группе пещер Барабар и Нагарджуни, которые находятся в штате Бихар.
Ученые обнаружили в Индии древнейшие бомбоубежища

Археологи сооружения датировали IV-II столетиями до н.э, а религиозного содержания тексты на стенах натолкнули ученых на мысль, что здесь проживали аскеты. Однако удивило экспертов то, что камень в пещерах обработан слишком хорошо, словно использовалась неизвестная в современности технология. К тому же, непонятно, к чему возводить относительно скромные здания для религиозных целей, если в Древней Индии предпочитали для этого пышные храмы.

Существует версия, что для религиозных целей сооружения приспособили с годами, а изначально они служили бомбоубежищами. Экспертов интересует, кто все же построил здания, а также, как это удалось сделать при уровне развития технологий того периода. Такие нюансы вызывают интерес и со стороны конспирологов, выдвигающих теории о “внеземном происхождении” сооружений.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:52

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