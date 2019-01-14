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Защищенный смартфон Ulefone Armor 6 продают со скидкой в $100

Китайский бренд Ulefone Mobile предлагает на свой смартфон Armor 6 с прочным корпусом скидку в $100. Выгодное предложение касательно защищенного устройства, комплектующегося бесплатной зарядкой, рассчитано на непродолжительный срок.
Защищенный смартфон Ulefone Armor 6 продают со скидкой в $100

Аппарат Ulefone Armor 6, обладающий хорошо противостоящим ударам корпусом, может похвастаться стандартом MIL-STD-810 и сертификацией IP69K. Смартфон способен сохранять работоспособность даже в сверхсуровых условиях, выдерживать сильные вибрации, колебания температуры - от наиболее высоких показателей до экстремально низких. Устройство не повреждается в результате воздействия пыли и песка, соленых туманов.

Защищенный гаджет базируется на чипе MediaTek Helio P60, а его работой управляет ОС Android 8.1. Ulefone Armor 6 оснащается памятью на 6/128 Гб, основной камерой с двумя модулями на 21/13 Мп, АКБ энергоемкостью в 5000 мАч и бесплатным зарядным устройством. Ценник смартфона с учетом скидки, действующей до 20 января, составляет порядка $360.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:38

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