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В Египте археологи нашли уникальное захоронение сфинкса в древнем храме

В Египте во время работ по сокращению подземных вод ученые обнаружили новое захоронение сфинкса в храме Ком-Омбо, находящемся неподалеку от Асуана. По словам археологов, за последний месяц исследовательских работ им удалось обнаружить еще две статуи.
В Египте археологи нашли уникальное захоронение сфинкса в древнем храме

Сотрудники Министерства древностей в Египте отметили, что материалом для создания сфинкса послужил песчаник. Своим внешним видом он весьма похож на гигантскую статую сфинкса в Гизе. Статуя из храма Ком-Омбо могла быть создана во времена правления династии Птолемеев.

Во время изучения сфинкса археологи заметили, что строители нанесли на его поверхность различные иероглифы и надписи на демотическом языке. Сейчас статуя находится в Национальном музее египетской цивилизации в Фустате. Тамошним сотрудникам предстоит детально изучить и отреставрировать сфинкса, чтобы прояснить дополнительные сведения о его происхождении.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30

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