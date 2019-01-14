В Египте археологи нашли уникальное захоронение сфинкса в древнем храме





Сотрудники Министерства древностей в Египте отметили, что материалом для создания сфинкса послужил песчаник. Своим внешним видом он весьма похож на гигантскую статую сфинкса в Гизе. Статуя из храма Ком-Омбо могла быть создана во времена правления династии Птолемеев.Во время изучения сфинкса археологи заметили, что строители нанесли на его поверхность различные иероглифы и надписи на демотическом языке. Сейчас статуя находится в Национальном музее египетской цивилизации в Фустате. Тамошним сотрудникам предстоит детально изучить и отреставрировать сфинкса, чтобы прояснить дополнительные сведения о его происхождении.