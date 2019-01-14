В Германии и Турции рассказали о туристах из России
В Германии и Турции высказались относительно туристов, приезжающих в эти страны из России. Преимущественно россияне получили положительные отклики о своем поведении.
Эксперты организовали опрос, в рамках которого оказалось, что в Берлине туристы из РФ не вызывают раздражения у сотрудников отелей и местных развлекательных заведений. В частности, их поведение не хуже, чем у других иностранцев, и, как правило, россияне щедры на чаевые. Некоторые не отрицают, что порой с “русскими людьми” трудно находить общий язык и они оказываются слишком шумными, но с “ужасными” гражданами из России им сталкиваться не приходилось.
В Турции считают, что сейчас путешественники из РФ ведут себя не так, как гости из этой страны 20 лет назад. В частности, они лучше понимают, каким образом себя следует вести в тех или иных обстоятельствах. В турецких гостиницах ко всем постояльцам стараются относиться одинаково, вне зависимости от того, откуда они приехали, сообщает портал “Слово и Дело”.
Эксперты организовали опрос, в рамках которого оказалось, что в Берлине туристы из РФ не вызывают раздражения у сотрудников отелей и местных развлекательных заведений. В частности, их поведение не хуже, чем у других иностранцев, и, как правило, россияне щедры на чаевые. Некоторые не отрицают, что порой с “русскими людьми” трудно находить общий язык и они оказываются слишком шумными, но с “ужасными” гражданами из России им сталкиваться не приходилось.
В Турции считают, что сейчас путешественники из РФ ведут себя не так, как гости из этой страны 20 лет назад. В частности, они лучше понимают, каким образом себя следует вести в тех или иных обстоятельствах. В турецких гостиницах ко всем постояльцам стараются относиться одинаково, вне зависимости от того, откуда они приехали, сообщает портал “Слово и Дело”.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:19