«Обожаю экспериментировать»: Александр Рогов кардинально изменил имидж
Телеведущий Александр Рогов появился перед подписчиками своего Instagram-аккаунта в новом образе. Стилист, обожающий эксперименты, решил кардинально изменить имидж – он постригся и слегка укоротил бороду, оставив легкую щетину.
37-летний Рогов уже несколько лет носил длинные волосы, не красил их, отдавая предпочтение естественной седине. Публика привыкла к такой его прическе, как и к серебристым усам и бороде, поэтому для многих стало неожиданностью преображение знаменитости.
«Я обожаю экспериментировать, искать свой стиль!» - подписал телеведущий фото, где позирует перед зеркалом, посоветовал поклонникам не бояться перемен и идти, не останавливаясь, вперед. Стильный образ Рогова, дополненный легкой щетиной на лице, как отметили фолловеры, отлично ему подходит. С новой стрижкой он стал выглядеть намного моложе.
37-летний Рогов уже несколько лет носил длинные волосы, не красил их, отдавая предпочтение естественной седине. Публика привыкла к такой его прическе, как и к серебристым усам и бороде, поэтому для многих стало неожиданностью преображение знаменитости.
«Я обожаю экспериментировать, искать свой стиль!» - подписал телеведущий фото, где позирует перед зеркалом, посоветовал поклонникам не бояться перемен и идти, не останавливаясь, вперед. Стильный образ Рогова, дополненный легкой щетиной на лице, как отметили фолловеры, отлично ему подходит. С новой стрижкой он стал выглядеть намного моложе.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:13