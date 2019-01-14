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В России подорожали четыре версии Jeep

Цены на четыре вариации Jeep повысили на 40– 75 тыс. руб. Речь идёт о транспортных средствах, которые производитель представил в России.

В России подорожали четыре версии Jeep


На вариации Grand Cherokee, а также Cherokee расценки остались на прежнем уровне. По словам специалистов, Compass расценивается в 2,149 – 2,469 млн. руб. В этом случае увеличение составило 40 – 50 тыс. руб. Ещё подорожанию подверглись начальные комплектации модификаций Longitude. Тоже самое касается транспортных средств Renegade Sport. Цена на эти версии авто увеличилась на 45 – 69 тыс. руб. Их расценка составила 1,499 – 1,715 млн. руб.

Между тем комплектации Renegade, оснащаемого полноприводной системой остались по цене на прежнем уровне. В Российской Федерации дороже стали авто Wrangler и Wrangler Unlimited на 60 – 75 тыс. руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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