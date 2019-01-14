АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

NASA: Найденные на орбите ультрахолодной звезды TRAPPIST-1 планеты могут быть обитаемыми

Планеты, обнаруженные в пределах орбиты ультрахолодной звезды TRAPPIST-1, могут являться обитаемыми. Соответствующее предположение озвучили сотрудники действующего в США агентства NASA.
NASA: Найденные на орбите ультрахолодной звезды TRAPPIST-1 планеты могут быть обитаемыми

TRAPPIST-1 размещается в созвездии Водолея, а ее удаленность от Солнца достигает 39 тысяч световых лет. Притом вокруг объекта осуществляют вращение по меньшей мере семь планет земной группы, где потенциально возможно существование жизни. Спрогнозировав плотность миров, астрономы сделали вывод, что все они имеют определенное сходство с Землей. В частности, у них должно наблюдаться твердое ядро, а также иметься атмосфера.

В ходе своей работы в NASA задействовали метод TTV, благодаря которому можно определять массу планет непосредственно по отношению к светилам. В учет также принимались радиусы объектов. Примечательно еще и то, что выявленные у TRAPPIST-1 объекты богаты водой, что делает их еще более привлекательными для изучения с научной точки зрения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Обожаю экспериментировать»: Александр
В России подорожали четыре версии Jeep
В Каире студентку отчислили из ВУЗа
NASA: Найденные на орбите
Стас Костюшкин ответил оскорбившей его
Космический корабль Dragon впервые
Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают
Эксперты: Непопулярность хэтчбеков
Вестники апокалипсиса: На мечеть в
Мария Погребняк рассказала поклонникам
Уфолог обнаружил в Антарктиде следы
После звонков об угрозе минирования
Кэтрин Шварценеггер ответила согласием
Андрей Аршавин решил возобновить
В США пожилая женщина научила своих
Наталья Фриске подаст в суд на
Российский уфолог обнаружил возле
В НВО объявили дату выхода премьеры
NVIDIA открыла в Сиэтле новую
Ученые NASA открыли загадочную черную
Китайский бренд Chery собирается начать
Расистские высказывания Джеймса Уотсона
Озвучено количество жертв при
Half-Life получил HD-текстуры благодаря
Ученые рассказали, как меняются боли в
Станислав Садальский высмеял свадьбу
Эксперты назвали лучшие подержанные
Аделина Сотникова похудела на 10
Mazda собирается продемонстрировать
Новый ДНК-инструмент поможет
Просмотреть все новости