NASA: Найденные на орбите ультрахолодной звезды TRAPPIST-1 планеты могут быть обитаемыми





TRAPPIST-1 размещается в созвездии Водолея, а ее удаленность от Солнца достигает 39 тысяч световых лет. Притом вокруг объекта осуществляют вращение по меньшей мере семь планет земной группы, где потенциально возможно существование жизни. Спрогнозировав плотность миров, астрономы сделали вывод, что все они имеют определенное сходство с Землей. В частности, у них должно наблюдаться твердое ядро, а также иметься атмосфера.В ходе своей работы в NASA задействовали метод TTV, благодаря которому можно определять массу планет непосредственно по отношению к светилам. В учет также принимались радиусы объектов. Примечательно еще и то, что выявленные у TRAPPIST-1 объекты богаты водой, что делает их еще более привлекательными для изучения с научной точки зрения.