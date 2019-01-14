В Каире студентку отчислили из ВУЗа после объятий с возлюбленным





Наказание вынесли в начале января. Согласно имеющейся информации, возлюбленный девушки сделал её предложение руки и сердца. Он позволил себе обнять студентку, пара в это время находилась на территории ВУЗа. Снятый в ходе признания видеосюжет в скором времени разместили в социальных сетях. В деканате, ознакомившись с роликом, решили наказать девушку. Ей сообщили, что она нарушила правила поведения. В видеосюжете молодой человек преподносит своей возлюбленной цветы. Вслед за этим он становится на одно колено и предлагает выйти за него замуж. После получения положительного ответа юноша обнял невесту и подхватил её на руки.Ахмад Зарей, представитель университета, выразил мнение руководства. У студентки имеется право на обжалование решения в комиссии по дисциплинарным вопросам, утверждённое наказание могут смягчить.