Стас Костюшкин ответил оскорбившей его подписчице

Стас Костюшкин любит общаться со своими поклонниками в социальных сетях. У певца имеется множество фанатов, но также у него немало недоброжелателей. И вот один из недругов написал в комментарии, что лучше послушать Маликова. При этом женщина назвала Стаса Костюшкина "накаченным нарциссом". Исполнитель не стал долго думать и ответил своему хейтеру. Он написал: "А вот интересно, какая бы у вас возникла пауза, скажи я, что композитором всех моих хитов является Дмитрий Маликов". Певец сделал скриншот комментариев и опубликовал его в Instagram подписав: "НАСТРОЕНИЕ ОГОНЬ".Фанаты Стас Костюшкин отреагировали моментально. Они написали: "Стас, как вы хорошо им отвечаете, прям в точку", "Стас, не слушай бред злобных карликов)", "Всем бы так выглядеть, как Стас. Завидуйте молча, у каждого есть право выбора", "Ой, Стас, Вы бы вообще не реагировали на такие комменты, ведь не угодишь всем".