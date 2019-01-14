Эксперты: Непопулярность хэтчбеков является незаслуженной





Между тем данные модели считают самыми удобными в ходе эксплуатации. Главным преимуществом считается привлекательный дизайн. Такие транспортные средства отличаются простотой в управлении в городских условиях. По своему применению хэтчбеки считаются универсальными. Чтобы оценить ситуацию возле кормовой части автомобиля - достаточно повернуть голову. Очередным важным параметром специалисты называют экономичность.По сравнению с седаном либо универсалом, модели в кузове хэтчбек часто являются выгодней в вопросе расхода горючего. Такие модели доступнее по цене, если сравнить их с универсалами.