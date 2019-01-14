Эксперты: Непопулярность хэтчбеков является незаслуженной
Эксперты заявили, что непопулярность хэтчбеков является незаслуженной. Доля реализаций таких авто составляет не более 10 процентов от общего потока на рынке России.
Между тем данные модели считают самыми удобными в ходе эксплуатации. Главным преимуществом считается привлекательный дизайн. Такие транспортные средства отличаются простотой в управлении в городских условиях. По своему применению хэтчбеки считаются универсальными. Чтобы оценить ситуацию возле кормовой части автомобиля - достаточно повернуть голову. Очередным важным параметром специалисты называют экономичность.
По сравнению с седаном либо универсалом, модели в кузове хэтчбек часто являются выгодней в вопросе расхода горючего. Такие модели доступнее по цене, если сравнить их с универсалами.
Между тем данные модели считают самыми удобными в ходе эксплуатации. Главным преимуществом считается привлекательный дизайн. Такие транспортные средства отличаются простотой в управлении в городских условиях. По своему применению хэтчбеки считаются универсальными. Чтобы оценить ситуацию возле кормовой части автомобиля - достаточно повернуть голову. Очередным важным параметром специалисты называют экономичность.
По сравнению с седаном либо универсалом, модели в кузове хэтчбек часто являются выгодней в вопросе расхода горючего. Такие модели доступнее по цене, если сравнить их с универсалами.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:38