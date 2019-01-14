Уфолог обнаружил в Антарктиде следы падения НЛО
Уфолог из России обнаружил на территории Антарктиды следы падения НЛО. Соответствующее открытие сделал известный уральский исследователь и конспиролог Валентин Дегтерев.
Охотник за НЛО накануне занимался изучением территории Антарктиды посредством сервиса Google Earth. По мнению конспиролога, он обнаружил зону, где когда-то мог упасть инопланетный корабль. Инцидент, со слов Дегтерева, имел место порядка трех лет назад, и почти наверняка под арктическими снегами покоится свидетельство существования внеземных цивилизаций. Уфолог уверен, что крушение потерпел НЛО “классической формы”.
Спутниковое изображение было получено посредством Google Earth в середине февраля 2015 года. По оценкам конспиролога, длина космического корабля может достигать порядка 62 м, его ширина оказалась не менее 12 м. Впрочем, не все пользователи Сети поддерживают предположения Дегтерева, считая, что речь может идти об обычной дыре в снежном покрове.
Охотник за НЛО накануне занимался изучением территории Антарктиды посредством сервиса Google Earth. По мнению конспиролога, он обнаружил зону, где когда-то мог упасть инопланетный корабль. Инцидент, со слов Дегтерева, имел место порядка трех лет назад, и почти наверняка под арктическими снегами покоится свидетельство существования внеземных цивилизаций. Уфолог уверен, что крушение потерпел НЛО “классической формы”.
Спутниковое изображение было получено посредством Google Earth в середине февраля 2015 года. По оценкам конспиролога, длина космического корабля может достигать порядка 62 м, его ширина оказалась не менее 12 м. Впрочем, не все пользователи Сети поддерживают предположения Дегтерева, считая, что речь может идти об обычной дыре в снежном покрове.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:21