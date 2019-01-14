АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Уфолог обнаружил в Антарктиде следы падения НЛО

Уфолог из России обнаружил на территории Антарктиды следы падения НЛО. Соответствующее открытие сделал известный уральский исследователь и конспиролог Валентин Дегтерев.
Уфолог обнаружил в Антарктиде следы падения НЛО

Охотник за НЛО накануне занимался изучением территории Антарктиды посредством сервиса Google Earth. По мнению конспиролога, он обнаружил зону, где когда-то мог упасть инопланетный корабль. Инцидент, со слов Дегтерева, имел место порядка трех лет назад, и почти наверняка под арктическими снегами покоится свидетельство существования внеземных цивилизаций. Уфолог уверен, что крушение потерпел НЛО “классической формы”.

Спутниковое изображение было получено посредством Google Earth в середине февраля 2015 года. По оценкам конспиролога, длина космического корабля может достигать порядка 62 м, его ширина оказалась не менее 12 м. Впрочем, не все пользователи Сети поддерживают предположения Дегтерева, считая, что речь может идти об обычной дыре в снежном покрове.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Обожаю экспериментировать»: Александр
В России подорожали четыре версии Jeep
В Каире студентку отчислили из ВУЗа
NASA: Найденные на орбите
Стас Костюшкин ответил оскорбившей его
Космический корабль Dragon впервые
Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают
Эксперты: Непопулярность хэтчбеков
Вестники апокалипсиса: На мечеть в
Мария Погребняк рассказала поклонникам
Уфолог обнаружил в Антарктиде следы
После звонков об угрозе минирования
Кэтрин Шварценеггер ответила согласием
Андрей Аршавин решил возобновить
В США пожилая женщина научила своих
Наталья Фриске подаст в суд на
Российский уфолог обнаружил возле
В НВО объявили дату выхода премьеры
NVIDIA открыла в Сиэтле новую
Ученые NASA открыли загадочную черную
Китайский бренд Chery собирается начать
Расистские высказывания Джеймса Уотсона
Озвучено количество жертв при
Half-Life получил HD-текстуры благодаря
Ученые рассказали, как меняются боли в
Станислав Садальский высмеял свадьбу
Эксперты назвали лучшие подержанные
Аделина Сотникова похудела на 10
Mazda собирается продемонстрировать
Новый ДНК-инструмент поможет
Просмотреть все новости