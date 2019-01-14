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Ученые рассказали, как меняются боли в спине с течением времени

Ученые провели многолетнее исследование, рассказывающее о том, как с течением времени может меняться характер болей в спине. Соответствующая работа проводилась командой специалистов из США.
Ученые рассказали, как меняются боли в спине с течением времени

Всего участниками исследования оказались свыше 12,7 тысячи человек, а продолжалась работа в период с 1994 по 2011 гг. Добровольцы регулярно проходили осмотры, также эксперты учитывали различные факторы. В итоге о болях в области спины за период мониторинга уведомили более 46% граждан, у 28% болевые ощущения имели постоянный характер. Выздоровление зафиксировано в случае с 20,5% респондентов. У тех, кто имел постоянные или развивающиеся боли, существовал риск осложнений, вплоть до инвалидности. В тех же группах, где отмечалось выздоровление, также наблюдалась тенденция к продолжению приема назначенных обезболивающих средств и антидепрессантов.

Сильные боли в спине наблюдались у каждого пятого участника, и впоследствии на фоне этого также могла развиваться депрессия, поскольку нередки случаи ограничения подвижности. Для лечения болевых ощущений в спине, уверены авторы работы, предпочтительнее использовать индивидуальный подход.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:23

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