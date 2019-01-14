Mazda собирается продемонстрировать новую модель авто на автосалоне в Женеве
Японский автобренд Mazda в рамках женевского автосалона собирается продемонстрировать новую свою модель. При этом подробности о данном транспортном средстве держаться пока в секрете.
Эксперты отмечают, что свежую версию Mazda3 продемонстрировали в 2018 году. По всей видимости, речь идёт о презентации обновленной версии Mazda СХ-3. По мнению специалистов, транспортное средство наделят более современной платформой, позволяющей основательно увеличить габариты авто.
Возможно, компактный кроссовер получит двухлитровые силовые агрегаты разной версии. Согласно предположениям, реализации СХ-3 стартуют к 2018 году.
Эксперты отмечают, что свежую версию Mazda3 продемонстрировали в 2018 году. По всей видимости, речь идёт о презентации обновленной версии Mazda СХ-3. По мнению специалистов, транспортное средство наделят более современной платформой, позволяющей основательно увеличить габариты авто.
Возможно, компактный кроссовер получит двухлитровые силовые агрегаты разной версии. Согласно предположениям, реализации СХ-3 стартуют к 2018 году.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:03