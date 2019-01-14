АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Mazda собирается продемонстрировать новую модель авто на автосалоне в Женеве

Японский автобренд Mazda в рамках женевского автосалона собирается продемонстрировать новую свою модель. При этом подробности о данном транспортном средстве держаться пока в секрете.

Mazda собирается продемонстрировать новую модель авто на автосалоне в Женеве


Эксперты отмечают, что свежую версию Mazda3 продемонстрировали в 2018 году. По всей видимости, речь идёт о презентации обновленной версии Mazda СХ-3. По мнению специалистов, транспортное средство наделят более современной платформой, позволяющей основательно увеличить габариты авто.

Возможно, компактный кроссовер получит двухлитровые силовые агрегаты разной версии. Согласно предположениям, реализации СХ-3 стартуют к 2018 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Расистские высказывания Джеймса Уотсона
Озвучено количество жертв при
Half-Life получил HD-текстуры благодаря
Ученые рассказали, как меняются боли в
Станислав Садальский высмеял свадьбу
Эксперты назвали лучшие подержанные
Аделина Сотникова похудела на 10
Mazda собирается продемонстрировать
Новый ДНК-инструмент поможет
В Туле после пожара в многоэтажке
На Украине оценили возможность войны с
Эмин Агаларов и его друзья чуть не
Электромобили в России предлагают
Психологи могут приносить больше вреда,
Евгений Петросян поздравил подписчиков
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сказала,
Ученые задействуют белок болезнетворных
Ольга Бузова случайно встретила на
Новая технология Bose Quiet Comfort
Ученые не могут объяснить исчезновение
Актер Игорь Золотовицкий рассказал об
Ксения Бородина опять ошиблась в
Ученые рассказали, из-за отсутствия
Футболист Александр Кержаков пересел на
Ученые: Появление второй Луны приведет
«Жизнь станет лучше»: Ксения Алферова
Настя Каменских показала на видео
Ученые: Эти пять признаков помогут
Трехрядный кроссовер окажется первым
Глафира Тарханова подарила фанатам на
Просмотреть все новости