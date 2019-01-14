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Ученые: Появление второй Луны приведет к катастрофе на Земле

Появление второй Луны может спровоцировать на поверхности Земли настоящую катастрофу. Соответствующие прогнозы озвучивают в исследовательском мире, обсуждая возможное будущее планеты.
Ученые: Появление второй Луны приведет к катастрофе на Земле

Обсуждение темы двух Лун началось после заявления Китая о намерении вывести освоение космоса на новый уровень. В частности, в Поднебесной могут запустить на орбиту объект, который будет иметь сходство с земным спутником. Задача такой инновации в том, чтобы обеспечивать освещение Земли в темное время суток с целью экономии электроэнергии. Ученые же уверены, что наличие одновременно двух Лун грозит не самыми радужными последствиями.

Прежде всего это приведет к тому, что высота волн в море будет достигать порядка 6 метров. Возрастет в случае второго спутника и число извержений вулканов, а скорость вращения Земли вокруг своей оси замедлится. На фоне этого спустя много лет длительность суток на планете может возрасти до 28 часов вместо 24.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:54

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