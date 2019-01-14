Ученые: Появление второй Луны приведет к катастрофе на Земле
Появление второй Луны может спровоцировать на поверхности Земли настоящую катастрофу. Соответствующие прогнозы озвучивают в исследовательском мире, обсуждая возможное будущее планеты.
Обсуждение темы двух Лун началось после заявления Китая о намерении вывести освоение космоса на новый уровень. В частности, в Поднебесной могут запустить на орбиту объект, который будет иметь сходство с земным спутником. Задача такой инновации в том, чтобы обеспечивать освещение Земли в темное время суток с целью экономии электроэнергии. Ученые же уверены, что наличие одновременно двух Лун грозит не самыми радужными последствиями.
Прежде всего это приведет к тому, что высота волн в море будет достигать порядка 6 метров. Возрастет в случае второго спутника и число извержений вулканов, а скорость вращения Земли вокруг своей оси замедлится. На фоне этого спустя много лет длительность суток на планете может возрасти до 28 часов вместо 24.
Обсуждение темы двух Лун началось после заявления Китая о намерении вывести освоение космоса на новый уровень. В частности, в Поднебесной могут запустить на орбиту объект, который будет иметь сходство с земным спутником. Задача такой инновации в том, чтобы обеспечивать освещение Земли в темное время суток с целью экономии электроэнергии. Ученые же уверены, что наличие одновременно двух Лун грозит не самыми радужными последствиями.
Прежде всего это приведет к тому, что высота волн в море будет достигать порядка 6 метров. Возрастет в случае второго спутника и число извержений вулканов, а скорость вращения Земли вокруг своей оси замедлится. На фоне этого спустя много лет длительность суток на планете может возрасти до 28 часов вместо 24.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:54