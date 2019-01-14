Трехрядный кроссовер окажется первым электрокаром в истории Cadillac





Мероприятие стартует в США уже сегодня, и в рамках автосалона Cadillac презентует присутствующим модель XT6. Кроме того, известная компания также намерена показать и концептуальную версию первого в истории производителя электромобиля, которым выступит трехрядный кроссовер. Название новинки остается неизвестным, но имеются сведения, что бренд быстро запустит транспорт в серийное производство в рамках реализации нового, более агрессивного плана развития марки. Согласно последнему, очередная модель от Cadillac должна выпускаться каждые полгода.Технические характеристики нового электрокара остаются в секрете, но раскрыть их могут общественности непосредственно в рамках автосалона. О сроках старта производства модели тоже пока говорить преждевременно.