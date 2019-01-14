Глафира Тарханова подарила фанатам на Старый Новый год себя в роскошном платье

Шикарный наряд отлично подчеркивает идеальную фигуру Тархановой, а по ее обнаженным плечам струятся чуть завитые локоны. В подписи к стильной фотографии знаменитость написала, что ей захотелось в честь Старого Нового года подарить своим поклонникам «немного гламура-тужура-абажура».Такой презент от кинозвезды очень понравился ее фанатам. Среди множества комплиментов звучали такие, как «божественная», «шикарная», «обворожительная», «красавица». Некоторые подписчики посочувствовали мужчинам, ведь красота Тархановой может свести с ума. Поклонники отметили, что восхищены талантом, интеллигентностью и внутренней свободой актрисы.