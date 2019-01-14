Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес застрахует грудь на 10 миллионов рублей

Девушка после пластической операции стала всё чаще задумываться, как она желает сохранить имеющиеся пышные формы. И ради этого сохранения Таня не жалеет денег.Портал Dom2Life рассказывает об эксклюзивном интервью с Мусульбес.Не секрет, что для участницы популярного телепроекта тело имеет большое значение. После того, как Татьяна уменьшила грудь и скинула несколько кило, она поняла, что фигура сейчас у неё идеальная, а значит, ей необходимо позаботиться, чтобы это не закончилась внезапно.И вот, звезда телестройки скоро застрахует свой бюст. И вложить сюда средства ей не жалко.Мусульбес уже нашла юриста, который подготовит документы и проинформирует девушку в целом. Надо отметить, что Татьяна не единственная, кто пожелал застраховать грудь. Много женщин после операции решаются на такое.