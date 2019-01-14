Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес застрахует грудь на 10 миллионов рублей
Звезда популярного телепроекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес хочет застраховать собственную «гордость».
Девушка после пластической операции стала всё чаще задумываться, как она желает сохранить имеющиеся пышные формы. И ради этого сохранения Таня не жалеет денег.
Портал Dom2Life рассказывает об эксклюзивном интервью с Мусульбес.
Не секрет, что для участницы популярного телепроекта тело имеет большое значение. После того, как Татьяна уменьшила грудь и скинула несколько кило, она поняла, что фигура сейчас у неё идеальная, а значит, ей необходимо позаботиться, чтобы это не закончилась внезапно.
И вот, звезда телестройки скоро застрахует свой бюст. И вложить сюда средства ей не жалко.
Мусульбес уже нашла юриста, который подготовит документы и проинформирует девушку в целом. Надо отметить, что Татьяна не единственная, кто пожелал застраховать грудь. Много женщин после операции решаются на такое.
Девушка после пластической операции стала всё чаще задумываться, как она желает сохранить имеющиеся пышные формы. И ради этого сохранения Таня не жалеет денег.
Портал Dom2Life рассказывает об эксклюзивном интервью с Мусульбес.
Не секрет, что для участницы популярного телепроекта тело имеет большое значение. После того, как Татьяна уменьшила грудь и скинула несколько кило, она поняла, что фигура сейчас у неё идеальная, а значит, ей необходимо позаботиться, чтобы это не закончилась внезапно.
И вот, звезда телестройки скоро застрахует свой бюст. И вложить сюда средства ей не жалко.
Мусульбес уже нашла юриста, который подготовит документы и проинформирует девушку в целом. Надо отметить, что Татьяна не единственная, кто пожелал застраховать грудь. Много женщин после операции решаются на такое.