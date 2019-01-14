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Ученые назвали полезные для здоровья жирные продукты

Не все жирные продукты вредны, а некоторые из них следует включить в рацион, поскольку они полезны для здоровья. Кроме того, ученые считают, что они положительно отражаются на фигуре человека.
Ученые назвали полезные для здоровья жирные продукты

Семга в составе имеет значительные объемы омега-3, которая отличается способностью защищать клетки в организме, укрепляя иммунитет. Оливковое масло, несмотря на свою жирность, приводит в норму артериальное давление, снижая в сосудах концентрацию потенциально опасного холестерина. Пользу приносит и шоколад, особенно его темные виды, ведь продукт защищает организм от воспаления, помогая в профилактике рака за счет содержания антиоксидантов. Творог выступает идеальным источником кальция, защищая кишечник, и имея ряд других полезных свойств.

Миндаль хорошо отражается на работе печени, повышая также мозговую активность. Стоит включить в рацион авокадо, богатый фолиевой кислотой, поскольку продукт улучшает настроение и помогает противодействовать гипертонии. Не менее полезны и яйца, имеющие в составе множество важных для организма веществ.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:30

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