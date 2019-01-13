АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Актер и режиссер Евгений Радомысленский скончался в Москве на 84-м году жизни

Евгений Радомысленский, выдающийся отечественный актер и режиссер, умер на 84-м году жизни, смерть настигла его в Москве. Соответствующую информацию посредством публикации в Сети предоставила Ирина Сухолет, стоящая во главе Института Современного Искусства.
Актер и режиссер Евгений Радомысленский скончался в Москве на 84-м году жизни

В ИСИ Радомысленский в течение почти 25-летнего периода находился на должности руководителя кафедры актерского мастерства. За время своей творческой деятельности режиссер успел поставить по меньшей мере 80 различных спектаклей, среди которых достаточно известные и уважаемые работы. Кроме того, деятель выступил автором нескольких киноспектаклей.

Учениками скончавшегося в 83-летнем возрасте Радомысленского являлись многие отечественные знаменитости. В частности, в их числе Татьяна Васильева, Сергей Гармаш, а также Елена Проколова и многие другие. Ожидается, что церемония прощания с актером состоится уже 15 января.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Павла Мамаева Алана сообщила в
В МГУ появятся новые магистерские
Актриса Тесса Томпсон рассказала о
Ученые составили список самых быстрых
В жилом районе Сочи обрушившееся
Элли Бамбер бросила звезду сериала
В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью
В Тверской области два человека погибли
Лера Кудрявцева опубликовала фото с
Специалисты считают, что седан Nissan
Актер и режиссер Евгений Радомысленский
Спроектированный в 1960-х трактор К-700
Космонавты планируют выращивать бобы за
Эксперты назвали лучшие автомобили по
Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал
Суд вернул Виктору Золотову иск к
Татьяна Навка поделилась с фанатами
Маргарита Ларченко намерена подать в
Ученые озвучили неожиданные причины
Шоу “Корки льда” в Москве не станут
В Японии сняли на видео макак,
Российская женская сборная по биатлону
Ученые: Медуза Турритопсис является
Юморист Семен Слепаков шутливо назвал
Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё
Ученые: Мужчины находят женщин с
Ивана Барзикова снова бросила девушка
Американские кинооператоры назвали
Сергей Пынзарь понял, что любит свою
Представлены новые упражнения для
Просмотреть все новости