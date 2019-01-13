Актер и режиссер Евгений Радомысленский скончался в Москве на 84-м году жизни





В ИСИ Радомысленский в течение почти 25-летнего периода находился на должности руководителя кафедры актерского мастерства. За время своей творческой деятельности режиссер успел поставить по меньшей мере 80 различных спектаклей, среди которых достаточно известные и уважаемые работы. Кроме того, деятель выступил автором нескольких киноспектаклей.Учениками скончавшегося в 83-летнем возрасте Радомысленского являлись многие отечественные знаменитости. В частности, в их числе Татьяна Васильева, Сергей Гармаш, а также Елена Проколова и многие другие. Ожидается, что церемония прощания с актером состоится уже 15 января.