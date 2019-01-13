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Озвучены самые странные правила для туристов на круизных лайнерах

Эксперты озвучили самые странные правила для туристов, желающих побывать на круизных лайнерах. Многие даже и не подозревали, что играть в видеоигры или носить джинсы на отдельных судах категорически запрещено.

Озвучены самые странные правила для туристов на круизных лайнерах


В Сети появился перечень наиболее странных для обычного человека правил, созданных специально для туристов, посещающих круизные лайнеры. Оказалось, что отдыхающие не имеют права физически контактировать с персоналом корабля, то есть даже поприветствовать капитана рукопожатием не получится. Это связано c желанием руководства оградить команду от всевозможных вирусов и болезней. Кроме того, не все компании запрещают проносить на борт алкоголь, просто за каждую пробку от выпитой бутылки, например, вина, отдыхающему придётся выплатить 15 долларов штрафа. Этот пункт не касается тех, кто распивает напитки в пределах собственной каюты. Любителям джинсов будет не совсем комфортно в ресторанах некоторых круизных лайнеров, где действует строгий дресс-код, зачастую там неприемлема пляжная одежда, а также наряды, открывающие ноги. Любители видеоигр вряд ли оценят сервис кораблей, на которых всевозможные консоли проносить нельзя, а курильщикам и вовсе придётся туго — мало какие лайнеры приветствуют курение туристов.

Среди странных правил круизных лайнеров стоит отметить и то, что на отдельных судах существуют разные бассейны для детей до 16 лет, а одна из компаний и вовсе не пускает туда лиц в возрасте до 21 года без сопровождения старшего товарища от 25 лет.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 22:30

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