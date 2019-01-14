Новый кроссовер Volkswagen Tharu установил рекорд продаж по итогам 2018 года





В SUV-сегменте новинка не смогла обойти только Tiguan, оказавшись одной из наиболее продаваемых. При этом реализация Volkswagen Tharu началась только в октябре 2018. Уже в ноябре на рынке Китая продажи составили порядка 10,5 тысячи экземпляров, в декабре показатель превысил 11 тысяч. Создан кроссовер на одной платформе со Skoda Karoq, а под капотом можно найти несколько видов моторов, суммарной мощностью в 186 лошадиных сил. Трансмиссия представлена МКПП на шесть скоростей или семидиапазонным “роботом”.Заводить Volkswagen Tharu можно с кнопки, также в салоне предусмотрены шесть подушек безопасности. Имеются и другие системы защиты, мультимедийная система и диски на 17 дюймов из легкого сплава. В топовых модификациях кроссовера предусмотрена цифровая панель и панорамный люк. В КНР стоимость авто стартует с 124,4 тысячи юаней.