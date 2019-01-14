Новый кроссовер Volkswagen Tharu установил рекорд продаж по итогам 2018 года
Новый кроссовер Volkswagen Tharu оказался бестселлером немецкой марки по итогам 2018 года. Модель сумела установить рекорд продаж после выхода на рынок.
В SUV-сегменте новинка не смогла обойти только Tiguan, оказавшись одной из наиболее продаваемых. При этом реализация Volkswagen Tharu началась только в октябре 2018. Уже в ноябре на рынке Китая продажи составили порядка 10,5 тысячи экземпляров, в декабре показатель превысил 11 тысяч. Создан кроссовер на одной платформе со Skoda Karoq, а под капотом можно найти несколько видов моторов, суммарной мощностью в 186 лошадиных сил. Трансмиссия представлена МКПП на шесть скоростей или семидиапазонным “роботом”.
Заводить Volkswagen Tharu можно с кнопки, также в салоне предусмотрены шесть подушек безопасности. Имеются и другие системы защиты, мультимедийная система и диски на 17 дюймов из легкого сплава. В топовых модификациях кроссовера предусмотрена цифровая панель и панорамный люк. В КНР стоимость авто стартует с 124,4 тысячи юаней.
В SUV-сегменте новинка не смогла обойти только Tiguan, оказавшись одной из наиболее продаваемых. При этом реализация Volkswagen Tharu началась только в октябре 2018. Уже в ноябре на рынке Китая продажи составили порядка 10,5 тысячи экземпляров, в декабре показатель превысил 11 тысяч. Создан кроссовер на одной платформе со Skoda Karoq, а под капотом можно найти несколько видов моторов, суммарной мощностью в 186 лошадиных сил. Трансмиссия представлена МКПП на шесть скоростей или семидиапазонным “роботом”.
Заводить Volkswagen Tharu можно с кнопки, также в салоне предусмотрены шесть подушек безопасности. Имеются и другие системы защиты, мультимедийная система и диски на 17 дюймов из легкого сплава. В топовых модификациях кроссовера предусмотрена цифровая панель и панорамный люк. В КНР стоимость авто стартует с 124,4 тысячи юаней.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00