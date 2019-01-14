Шафран усиливает либидо и борется с раковыми опухолями





Специалисты выяснили, что шафран является не только изысканной специей, но также поможет решить ряд проблем со здоровьем. Оказалось, что он отлично подойдёт для повышения либидо и улучшения качества интимной жизни в целом, выступая в качестве мощного афродизиака. Кроме того, его регулярное употребление способствует снижению аппетита, а значит и потере веса, что особенно важно для людей, страдающих от ожирения. Входящие в состав этой пряности антиоксиданты и вещества кроцетин и кроцин способны снимать воспаление, понижать чувство тревоги, и даже нейтрализовать свободные радикалы, а это значит, что борьба с раковыми опухолями им тоже под силу.Эксперты также утверждают, что при болезненных месячных шафран снимет неприятные ощущения. Мужчинам же важно помнить, что пряность хоть и улучшает качество интимной жизни, но никак не влияет на характеристики спермы. Пока ещё не до конца подтверждённые данные свидетельствуют о том, что шафран полезен для зрения и может способствовать снижению холестерина в крови. Кроме того, его считают незаменимым помощником при длительных умственных нагрузках.