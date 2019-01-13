Ученые: Медуза Турритопсис является бессмертным жителем морей





Особенность медузы Турритопсис в том, что из состарившейся особи она способна переродиться в зародыш, повторяя циклы раз за разом, и фактически являясь бессмертной. К тому же, подводный житель наследственную информацию в состоянии передавать из прошлого в будущее. Хотя габариты тела у медузы достаточно скромные, ее способности недоступны более крупным представителям животного мира. Обладающие куполообразной формой тела, Турритопсисы чаще всего предпочитают селиться в колониях.Бессмертные подводные жители питание добывают посредством щупальцев, притом обитающие у берегов Японии особи отличаются большим количество этих “конечностей”, чем обычные. Такие медузы предпочитают оседать на дне, трансформируясь в полипы.