Ученые: Медуза Турритопсис является бессмертным жителем морей
Ученые рассказали о бессмертном жителе морских вод, которым оказалась медуза Турритопсис. Предпочитает этот подводный житель преимущественно тропический климат.
Особенность медузы Турритопсис в том, что из состарившейся особи она способна переродиться в зародыш, повторяя циклы раз за разом, и фактически являясь бессмертной. К тому же, подводный житель наследственную информацию в состоянии передавать из прошлого в будущее. Хотя габариты тела у медузы достаточно скромные, ее способности недоступны более крупным представителям животного мира. Обладающие куполообразной формой тела, Турритопсисы чаще всего предпочитают селиться в колониях.
Бессмертные подводные жители питание добывают посредством щупальцев, притом обитающие у берегов Японии особи отличаются большим количество этих “конечностей”, чем обычные. Такие медузы предпочитают оседать на дне, трансформируясь в полипы.
Особенность медузы Турритопсис в том, что из состарившейся особи она способна переродиться в зародыш, повторяя циклы раз за разом, и фактически являясь бессмертной. К тому же, подводный житель наследственную информацию в состоянии передавать из прошлого в будущее. Хотя габариты тела у медузы достаточно скромные, ее способности недоступны более крупным представителям животного мира. Обладающие куполообразной формой тела, Турритопсисы чаще всего предпочитают селиться в колониях.
Бессмертные подводные жители питание добывают посредством щупальцев, притом обитающие у берегов Японии особи отличаются большим количество этих “конечностей”, чем обычные. Такие медузы предпочитают оседать на дне, трансформируясь в полипы.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:48