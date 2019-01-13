АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Ученые: Медуза Турритопсис является бессмертным жителем морей

Ученые рассказали о бессмертном жителе морских вод, которым оказалась медуза Турритопсис. Предпочитает этот подводный житель преимущественно тропический климат.
Ученые: Медуза Турритопсис является бессмертным жителем морей

Особенность медузы Турритопсис в том, что из состарившейся особи она способна переродиться в зародыш, повторяя циклы раз за разом, и фактически являясь бессмертной. К тому же, подводный житель наследственную информацию в состоянии передавать из прошлого в будущее. Хотя габариты тела у медузы достаточно скромные, ее способности недоступны более крупным представителям животного мира. Обладающие куполообразной формой тела, Турритопсисы чаще всего предпочитают селиться в колониях.

Бессмертные подводные жители питание добывают посредством щупальцев, притом обитающие у берегов Японии особи отличаются большим количество этих “конечностей”, чем обычные. Такие медузы предпочитают оседать на дне, трансформируясь в полипы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал
Суд вернул Виктору Золотову иск к
Татьяна Навка поделилась с фанатами
Маргарита Ларченко намерена подать в
Ученые озвучили неожиданные причины
Шоу “Корки льда” в Москве не станут
В Японии сняли на видео макак,
Российская женская сборная по биатлону
Ученые: Медуза Турритопсис является
Юморист Семен Слепаков шутливо назвал
Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё
Ученые: Мужчины находят женщин с
Ивана Барзикова снова бросила девушка
Американские кинооператоры назвали
Сергей Пынзарь понял, что любит свою
Представлены новые упражнения для
Светлана Лобода поскандалила с
Старший брат Меган Маркл задержан
Перенесший операцию Садальский
Алена Савкина уже собрала сумку в
Гости из космоса: Знаменитости, которые
Выход новой LADA Granta Sport вряд ли
Названы стратегии по укреплению
Маргарита Овсянникова подкорректировала
В Hyundai разработали систему поддержки
Черника и брюссельская капуста
Алексей Самсонов женится на новой
Биологи в Канаде впервые сняли на видео
Скоро на проекте «Дом-2» могут
В Беларуси оппозиция призывает к
Просмотреть все новости