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Ученые: Мужчины находят женщин с густыми бровями более привлекательными

Мужчины находят женщин с густыми бровями более привлекательными, чем те, у кого они не такие пышные. Такие выводы сделаны представителями Оклендского университета в США по итогам проведенного опроса.
Ученые: Мужчины находят женщин с густыми бровями более привлекательными

Всего к исследованию привлекли порядка тысячи мужчин, попросив их дать оценку девушкам, представленным на фото. Таким образом авторы работы пытались понять, какие черты лица парни в женщинах находят более привлекательными. В итоге оказалось, что большинство мужчин считали показателем внешней притягательности наличие густых бровей. К примеру, им импонируют брови, как у модели Кары Делевинь или актрисы Одри Хепберн.

Кроме того, некоторые предыдущие исследования указывали на то, что сильно выщипывать брови предпочитают личности самовлюбленные. Другие же работы с участием ученых указывали в пользу того, что обладательницы густых бровей, как правило, оказываются персонами эгоцентричными. Для более точных заключений необходимы дополнительные изучения вопроса.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:28

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