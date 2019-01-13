Ученые: Мужчины находят женщин с густыми бровями более привлекательными





Всего к исследованию привлекли порядка тысячи мужчин, попросив их дать оценку девушкам, представленным на фото. Таким образом авторы работы пытались понять, какие черты лица парни в женщинах находят более привлекательными. В итоге оказалось, что большинство мужчин считали показателем внешней притягательности наличие густых бровей. К примеру, им импонируют брови, как у модели Кары Делевинь или актрисы Одри Хепберн.Кроме того, некоторые предыдущие исследования указывали на то, что сильно выщипывать брови предпочитают личности самовлюбленные. Другие же работы с участием ученых указывали в пользу того, что обладательницы густых бровей, как правило, оказываются персонами эгоцентричными. Для более точных заключений необходимы дополнительные изучения вопроса.