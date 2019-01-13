Выход новой LADA Granta Sport вряд ли состоится в 2019 году
Сотрудники автоконцерна Lada заявили, что дебют модели Granta Sport будет немного перенесён. По мнению экспертов, выход транспортного средства в нынешнем году ожидать не стоит.
Заместитель главы отдела по продажам и маркетингу бренда Lada поделился деталям разработки автомобиля. Как оказалось, разработка машины всё ещё находится на ранней стадии, поэтому в 2019 году её выход маловероятен. Кроме того, в компании делают упор на выпуск Vesta Sport, дебют которой намечен на ближайшие месяцы. Точная стоимость транспортного средства пока неизвестно, однако аналитики сходятся во мнении, что речь идёт о 950 тысячах рублей.
Напомним, что базовая версия Granta обходилась россиянам в 535 тысяч рублей и обладала 1,6-литровым движком на 105 лошадиных сил, а разгон с 0 до 100 км/час продолжался около 9,5 секунд.
Заместитель главы отдела по продажам и маркетингу бренда Lada поделился деталям разработки автомобиля. Как оказалось, разработка машины всё ещё находится на ранней стадии, поэтому в 2019 году её выход маловероятен. Кроме того, в компании делают упор на выпуск Vesta Sport, дебют которой намечен на ближайшие месяцы. Точная стоимость транспортного средства пока неизвестно, однако аналитики сходятся во мнении, что речь идёт о 950 тысячах рублей.
Напомним, что базовая версия Granta обходилась россиянам в 535 тысяч рублей и обладала 1,6-литровым движком на 105 лошадиных сил, а разгон с 0 до 100 км/час продолжался около 9,5 секунд.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:15