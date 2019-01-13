Выход новой LADA Granta Sport вряд ли состоится в 2019 году





Заместитель главы отдела по продажам и маркетингу бренда Lada поделился деталям разработки автомобиля. Как оказалось, разработка машины всё ещё находится на ранней стадии, поэтому в 2019 году её выход маловероятен. Кроме того, в компании делают упор на выпуск Vesta Sport, дебют которой намечен на ближайшие месяцы. Точная стоимость транспортного средства пока неизвестно, однако аналитики сходятся во мнении, что речь идёт о 950 тысячах рублей.Напомним, что базовая версия Granta обходилась россиянам в 535 тысяч рублей и обладала 1,6-литровым движком на 105 лошадиных сил, а разгон с 0 до 100 км/час продолжался около 9,5 секунд.