Актер Орландо Блум празднует свое 42-летие





После первых ролей в театре Орландо Блум постепенно начал появляться в сериалах, а затем возникли и предложения попробовать себя на большом экране. Настоящая слава пришла к актеру после участия в трилогии “Властелин колец”. Хотя пробовался артист на другую роль, режиссеры увидели в нем идеальное воплощение Леголаса. После этого Блум стал более востребован, “посыпались” и прочие предложения, например, от авторов “Пиратов Карибского моря”.Карьера Орландо Блума до сих пор остается на высоком уровне, он получает массу приглашений от именитых режиссеров. Кроме того, актер занимается благотворительностью.