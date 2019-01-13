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Актер Орландо Блум празднует свое 42-летие

Сегодня, 13 января, свой 42-й день рождения отмечает голливудский актер Орландо Блум. Впервые на театральную сцену будущая звезда поднялся в 16-летнем возрасте.
Актер Орландо Блум празднует свое 42-летие

После первых ролей в театре Орландо Блум постепенно начал появляться в сериалах, а затем возникли и предложения попробовать себя на большом экране. Настоящая слава пришла к актеру после участия в трилогии “Властелин колец”. Хотя пробовался артист на другую роль, режиссеры увидели в нем идеальное воплощение Леголаса. После этого Блум стал более востребован, “посыпались” и прочие предложения, например, от авторов “Пиратов Карибского моря”.

Карьера Орландо Блума до сих пор остается на высоком уровне, он получает массу приглашений от именитых режиссеров. Кроме того, актер занимается благотворительностью.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:16

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