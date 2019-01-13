Актер Орландо Блум празднует свое 42-летие
Сегодня, 13 января, свой 42-й день рождения отмечает голливудский актер Орландо Блум. Впервые на театральную сцену будущая звезда поднялся в 16-летнем возрасте.
После первых ролей в театре Орландо Блум постепенно начал появляться в сериалах, а затем возникли и предложения попробовать себя на большом экране. Настоящая слава пришла к актеру после участия в трилогии “Властелин колец”. Хотя пробовался артист на другую роль, режиссеры увидели в нем идеальное воплощение Леголаса. После этого Блум стал более востребован, “посыпались” и прочие предложения, например, от авторов “Пиратов Карибского моря”.
Карьера Орландо Блума до сих пор остается на высоком уровне, он получает массу приглашений от именитых режиссеров. Кроме того, актер занимается благотворительностью.
После первых ролей в театре Орландо Блум постепенно начал появляться в сериалах, а затем возникли и предложения попробовать себя на большом экране. Настоящая слава пришла к актеру после участия в трилогии “Властелин колец”. Хотя пробовался артист на другую роль, режиссеры увидели в нем идеальное воплощение Леголаса. После этого Блум стал более востребован, “посыпались” и прочие предложения, например, от авторов “Пиратов Карибского моря”.
Карьера Орландо Блума до сих пор остается на высоком уровне, он получает массу приглашений от именитых режиссеров. Кроме того, актер занимается благотворительностью.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:16