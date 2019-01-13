АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

В научных кругах до сих пор ведутся споры по поводу того, существуют ли внеземные цивилизации. Оказывается, среди знаменитостей тоже есть те, кому тема гостей из космоса не чужда. Издание “ДНИ24” расскажет о знаменитостях, заявивших, что у них случались встречи с инопланетянами.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Элвис Пресли


Звезда рок-н-ролла сталкивался с внеземным разумом с самого детства. В день его рождения, по утверждениям отца музыканта, он заметил в небе странное свечение, а в семилетнем возрасте к певцу пришли гуманоиды, чтобы показать фильм о будущем. В течение жизни Пресли занимался изучением пришельцев, у него даже собралась коллекция книг и упоминаний о них.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Мик Джаггер


Участник группы Rolling Stones не раз заговаривал с прессой о пришельцах, упоминая о нескольких случаях. Впервые инопланетян музыкант увидел во время фестиваля “Гластонбери”, а затем встреча произошла в 1969. Джаггер заявил об уверенности в том, что представители внеземной расы вживили ему чип, из-за которого он не ощущает усталости дольше коллег.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Робби Уильямс


По утверждениям самого музыканта, он трижды сталкивался с инопланетянами. Первый раз имел место, когда певец был совсем ребенком, а затем пришельцы напомнили Уильямсу о себе, когда он обзавелся домом в Беверли-Хиллз. Последний и наиболее продолжительный “сеанс” случился на студии звукозаписи, но ни разу исполнителю не причинялось вреда.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Лайма Вайкуле


Сама певица уверяет, что не сомневается в существовании обитаемых планет. При этом звезда настаивает, что не каждому дано видеть пришельцев, и это своего рада знак, чтобы человек взглянул на жизнь под иным углом. Во время фестиваля в Юрмале Вайкуле лично наблюдала за странным светящимся объектом в небе, который даже удалось снять на камеру.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Рианна


В детстве певица скептически воспринимала тех, кто заявлял о своих встречах с НЛО. Однако в подростковом возрасте знаменитость лично столкнулась с тем, что изменило ее мнение. Она заметила падающую “звезду”, которая внезапно сменила направление и вновь полетела вверх.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Алла Пугачева


Отечественная Примадонна, как утверждается, лично наблюдала средство передвижения представителей внеземных цивилизаций. Странный летающий объект звезда заметила во время концерта в Ижевске. Позже артистка шутила, что даже инопланетяне решили посетить ее концерт.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Дэвид Боуи


По утверждениям знакомых покойного музыканта, впервые с НЛО он столкнулся в детстве, но его случившееся ничуть не испугало. В более солидные годы Боуи утверждал, что как-то ему посчастливилось посетить мастерскую инопланетян, где он наблюдал за тем, как они ремонтируют свои корабли.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Мухаммед Али


Выдающийся боксер с мировым именем тоже неоднократно заявлял журналистам о том, что примерно 15 раз становился свидетелем приземления кораблей пришельцев в разных частях Земли. При этом спортсмен удивлялся, почему никто кроме него больше не обращает на это внимания.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Джон Леннон


Фронтмен The Beatles был настолько напуган встречей с представителями внеземных цивилизаций, что поспешил вызвать правоохранителей и сотрудников СМИ. Визит пришельцев произошел после ссоры музыканта с возлюбленной Йоко Оно, после чего он якобы увлекся другой девушкой. Также ходили слухи, что инопланетяне посещали Леннона перед его смертью, но избранница звезды об этом говорить отказывается.
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Марина Хлебникова


Хотя сейчас о певице слышно мало, в годы своей популярности знаменитость успела оформить достаточно странную страховку. В частности, исполнительница внезапно решила защитить себя от очередной, по ее утверждениям, встречи с пришельцами. Если бы нежданные гости из космоса причинили бы звезде физический вред, она могла бы в качестве компенсации получить миллион долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ивана Барзикова снова бросила девушка
Американские кинооператоры назвали
Сергей Пынзарь понял, что любит свою
Представлены новые упражнения для
Светлана Лобода поскандалила с
Старший брат Меган Маркл задержан
Перенесший операцию Садальский
Алена Савкина уже собрала сумку в
Гости из космоса: Знаменитости, которые
Выход новой LADA Granta Sport вряд ли
Названы стратегии по укреплению
Маргарита Овсянникова подкорректировала
В Hyundai разработали систему поддержки
Черника и брюссельская капуста
Алексей Самсонов женится на новой
Биологи в Канаде впервые сняли на видео
Скоро на проекте «Дом-2» могут
В Беларуси оппозиция призывает к
Актер Орландо Блум празднует свое
Бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов
Instagram: Нюша опубликовала фото
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Анна Седокова решила изменить цвет волос
Анастасия Волочкова поздравила фанатов
Уволенные из Facebook за инакомыслие
Пьяный житель Башкирии убил жену и двух
Instagram: Алсу перепутали с супругой
Андрей Малахов отписался от беременной
Боль при нажатии на грудную клетку
Знаменитые любовницы, разрушившие
Просмотреть все новости