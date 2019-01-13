Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян

Элвис Пресли

Мик Джаггер

Робби Уильямс

Лайма Вайкуле

Рианна

Алла Пугачева

Дэвид Боуи

Мухаммед Али

Джон Леннон

Марина Хлебникова





Звезда рок-н-ролла сталкивался с внеземным разумом с самого детства. В день его рождения, по утверждениям отца музыканта, он заметил в небе странное свечение, а в семилетнем возрасте к певцу пришли гуманоиды, чтобы показать фильм о будущем. В течение жизни Пресли занимался изучением пришельцев, у него даже собралась коллекция книг и упоминаний о них.Участник группы Rolling Stones не раз заговаривал с прессой о пришельцах, упоминая о нескольких случаях. Впервые инопланетян музыкант увидел во время фестиваля “Гластонбери”, а затем встреча произошла в 1969. Джаггер заявил об уверенности в том, что представители внеземной расы вживили ему чип, из-за которого он не ощущает усталости дольше коллег.По утверждениям самого музыканта, он трижды сталкивался с инопланетянами. Первый раз имел место, когда певец был совсем ребенком, а затем пришельцы напомнили Уильямсу о себе, когда он обзавелся домом в Беверли-Хиллз. Последний и наиболее продолжительный “сеанс” случился на студии звукозаписи, но ни разу исполнителю не причинялось вреда.Сама певица уверяет, что не сомневается в существовании обитаемых планет. При этом звезда настаивает, что не каждому дано видеть пришельцев, и это своего рада знак, чтобы человек взглянул на жизнь под иным углом. Во время фестиваля в Юрмале Вайкуле лично наблюдала за странным светящимся объектом в небе, который даже удалось снять на камеру.В детстве певица скептически воспринимала тех, кто заявлял о своих встречах с НЛО. Однако в подростковом возрасте знаменитость лично столкнулась с тем, что изменило ее мнение. Она заметила падающую “звезду”, которая внезапно сменила направление и вновь полетела вверх.Отечественная Примадонна, как утверждается, лично наблюдала средство передвижения представителей внеземных цивилизаций. Странный летающий объект звезда заметила во время концерта в Ижевске. Позже артистка шутила, что даже инопланетяне решили посетить ее концерт.По утверждениям знакомых покойного музыканта, впервые с НЛО он столкнулся в детстве, но его случившееся ничуть не испугало. В более солидные годы Боуи утверждал, что как-то ему посчастливилось посетить мастерскую инопланетян, где он наблюдал за тем, как они ремонтируют свои корабли.Выдающийся боксер с мировым именем тоже неоднократно заявлял журналистам о том, что примерно 15 раз становился свидетелем приземления кораблей пришельцев в разных частях Земли. При этом спортсмен удивлялся, почему никто кроме него больше не обращает на это внимания.Фронтмен The Beatles был настолько напуган встречей с представителями внеземных цивилизаций, что поспешил вызвать правоохранителей и сотрудников СМИ. Визит пришельцев произошел после ссоры музыканта с возлюбленной Йоко Оно, после чего он якобы увлекся другой девушкой. Также ходили слухи, что инопланетяне посещали Леннона перед его смертью, но избранница звезды об этом говорить отказывается.Хотя сейчас о певице слышно мало, в годы своей популярности знаменитость успела оформить достаточно странную страховку. В частности, исполнительница внезапно решила защитить себя от очередной, по ее утверждениям, встречи с пришельцами. Если бы нежданные гости из космоса причинили бы звезде физический вред, она могла бы в качестве компенсации получить миллион долларов.