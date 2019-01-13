Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
В научных кругах до сих пор ведутся споры по поводу того, существуют ли внеземные цивилизации. Оказывается, среди знаменитостей тоже есть те, кому тема гостей из космоса не чужда. Издание “ДНИ24” расскажет о знаменитостях, заявивших, что у них случались встречи с инопланетянами.
Звезда рок-н-ролла сталкивался с внеземным разумом с самого детства. В день его рождения, по утверждениям отца музыканта, он заметил в небе странное свечение, а в семилетнем возрасте к певцу пришли гуманоиды, чтобы показать фильм о будущем. В течение жизни Пресли занимался изучением пришельцев, у него даже собралась коллекция книг и упоминаний о них.
Участник группы Rolling Stones не раз заговаривал с прессой о пришельцах, упоминая о нескольких случаях. Впервые инопланетян музыкант увидел во время фестиваля “Гластонбери”, а затем встреча произошла в 1969. Джаггер заявил об уверенности в том, что представители внеземной расы вживили ему чип, из-за которого он не ощущает усталости дольше коллег.
По утверждениям самого музыканта, он трижды сталкивался с инопланетянами. Первый раз имел место, когда певец был совсем ребенком, а затем пришельцы напомнили Уильямсу о себе, когда он обзавелся домом в Беверли-Хиллз. Последний и наиболее продолжительный “сеанс” случился на студии звукозаписи, но ни разу исполнителю не причинялось вреда.
Сама певица уверяет, что не сомневается в существовании обитаемых планет. При этом звезда настаивает, что не каждому дано видеть пришельцев, и это своего рада знак, чтобы человек взглянул на жизнь под иным углом. Во время фестиваля в Юрмале Вайкуле лично наблюдала за странным светящимся объектом в небе, который даже удалось снять на камеру.
В детстве певица скептически воспринимала тех, кто заявлял о своих встречах с НЛО. Однако в подростковом возрасте знаменитость лично столкнулась с тем, что изменило ее мнение. Она заметила падающую “звезду”, которая внезапно сменила направление и вновь полетела вверх.
Отечественная Примадонна, как утверждается, лично наблюдала средство передвижения представителей внеземных цивилизаций. Странный летающий объект звезда заметила во время концерта в Ижевске. Позже артистка шутила, что даже инопланетяне решили посетить ее концерт.
По утверждениям знакомых покойного музыканта, впервые с НЛО он столкнулся в детстве, но его случившееся ничуть не испугало. В более солидные годы Боуи утверждал, что как-то ему посчастливилось посетить мастерскую инопланетян, где он наблюдал за тем, как они ремонтируют свои корабли.
Выдающийся боксер с мировым именем тоже неоднократно заявлял журналистам о том, что примерно 15 раз становился свидетелем приземления кораблей пришельцев в разных частях Земли. При этом спортсмен удивлялся, почему никто кроме него больше не обращает на это внимания.
Фронтмен The Beatles был настолько напуган встречей с представителями внеземных цивилизаций, что поспешил вызвать правоохранителей и сотрудников СМИ. Визит пришельцев произошел после ссоры музыканта с возлюбленной Йоко Оно, после чего он якобы увлекся другой девушкой. Также ходили слухи, что инопланетяне посещали Леннона перед его смертью, но избранница звезды об этом говорить отказывается.
Хотя сейчас о певице слышно мало, в годы своей популярности знаменитость успела оформить достаточно странную страховку. В частности, исполнительница внезапно решила защитить себя от очередной, по ее утверждениям, встречи с пришельцами. Если бы нежданные гости из космоса причинили бы звезде физический вред, она могла бы в качестве компенсации получить миллион долларов.
Элвис Пресли
Звезда рок-н-ролла сталкивался с внеземным разумом с самого детства. В день его рождения, по утверждениям отца музыканта, он заметил в небе странное свечение, а в семилетнем возрасте к певцу пришли гуманоиды, чтобы показать фильм о будущем. В течение жизни Пресли занимался изучением пришельцев, у него даже собралась коллекция книг и упоминаний о них.
Мик Джаггер
Участник группы Rolling Stones не раз заговаривал с прессой о пришельцах, упоминая о нескольких случаях. Впервые инопланетян музыкант увидел во время фестиваля “Гластонбери”, а затем встреча произошла в 1969. Джаггер заявил об уверенности в том, что представители внеземной расы вживили ему чип, из-за которого он не ощущает усталости дольше коллег.
Робби Уильямс
По утверждениям самого музыканта, он трижды сталкивался с инопланетянами. Первый раз имел место, когда певец был совсем ребенком, а затем пришельцы напомнили Уильямсу о себе, когда он обзавелся домом в Беверли-Хиллз. Последний и наиболее продолжительный “сеанс” случился на студии звукозаписи, но ни разу исполнителю не причинялось вреда.
Лайма Вайкуле
Сама певица уверяет, что не сомневается в существовании обитаемых планет. При этом звезда настаивает, что не каждому дано видеть пришельцев, и это своего рада знак, чтобы человек взглянул на жизнь под иным углом. Во время фестиваля в Юрмале Вайкуле лично наблюдала за странным светящимся объектом в небе, который даже удалось снять на камеру.
Рианна
В детстве певица скептически воспринимала тех, кто заявлял о своих встречах с НЛО. Однако в подростковом возрасте знаменитость лично столкнулась с тем, что изменило ее мнение. Она заметила падающую “звезду”, которая внезапно сменила направление и вновь полетела вверх.
Алла Пугачева
Отечественная Примадонна, как утверждается, лично наблюдала средство передвижения представителей внеземных цивилизаций. Странный летающий объект звезда заметила во время концерта в Ижевске. Позже артистка шутила, что даже инопланетяне решили посетить ее концерт.
Дэвид Боуи
По утверждениям знакомых покойного музыканта, впервые с НЛО он столкнулся в детстве, но его случившееся ничуть не испугало. В более солидные годы Боуи утверждал, что как-то ему посчастливилось посетить мастерскую инопланетян, где он наблюдал за тем, как они ремонтируют свои корабли.
Мухаммед Али
Выдающийся боксер с мировым именем тоже неоднократно заявлял журналистам о том, что примерно 15 раз становился свидетелем приземления кораблей пришельцев в разных частях Земли. При этом спортсмен удивлялся, почему никто кроме него больше не обращает на это внимания.
Джон Леннон
Фронтмен The Beatles был настолько напуган встречей с представителями внеземных цивилизаций, что поспешил вызвать правоохранителей и сотрудников СМИ. Визит пришельцев произошел после ссоры музыканта с возлюбленной Йоко Оно, после чего он якобы увлекся другой девушкой. Также ходили слухи, что инопланетяне посещали Леннона перед его смертью, но избранница звезды об этом говорить отказывается.
Марина Хлебникова
Хотя сейчас о певице слышно мало, в годы своей популярности знаменитость успела оформить достаточно странную страховку. В частности, исполнительница внезапно решила защитить себя от очередной, по ее утверждениям, встречи с пришельцами. Если бы нежданные гости из космоса причинили бы звезде физический вред, она могла бы в качестве компенсации получить миллион долларов.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:28