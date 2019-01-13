Анастасия Волочкова поздравила фанатов со старым Новым годом пляжным фото с елкой

На данный момент Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Но при этом знаменитость не забывает делать публикации в социальных сетях, рассказывая фанатам, что у нее нового. Недавно на страницы балерины в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в купальнике черного цвета на пляже возле елки. В комментарии к посту Анастасия Волочкова решила поздравить своих поклонников со старым Новым годом. В конце балерина добавила: "Позволяйте себе быть самими собой и делайте то, что хочется. И, главное, улыбайтесь!".Подписчики знаменитости не остались в стороне от ее публикации. Они начали писать: "Очень удачное фото!", "Красивенькая Настя. Всех со старым, но при этом Новым годом!", "Отметить праздники на Мальдивах, что может быть лучше)", "Настя супер, просто красавица". Буквально за несколько минут новый пост знаменитости набрал больше 14 тысяч лайков.