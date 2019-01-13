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Уволенные из Facebook за инакомыслие сотрудники раскрыли секреты компании Цукерберга

Как известно, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг недавно столкнулся с проблемами с законом. Недавно же «войну» против миллиардера начали и бывшие сотрудники его компании, рассказав о плохой атмосфере в коллективе.
Уволенные из Facebook за инакомыслие сотрудники раскрыли секреты компании Цукерберга

12 бывших сотрудников Facebook, уволенных за последние 2,5 года, заявили о том, что в компании наблюдается культ личности его основателя. Помимо этого, инакомыслие жестоко наказывается, равно как и несоблюдение жестких правил работы. По мнению «доносчиков», токсичная атмосфера в коллективе связана с профессиональными неудачами Цукерберга: например, речь идёт о 30%-ном падении акций социальной сети и скандале, связанном с распространением «фейковых новостей». Очень строгие санкции ожидали тех бывших работников, которые отрицательно отзывались о корпорации.

Было упомянуто и об оценке труда работника согласно кривой жизнеспособности. Если он пропускал условный корпоратив даже по уважительной причине, сотрудник терял баллы и понижался в общем рейтинге. К слову, многие компании вроде Microsoft решили отказаться от данной системы в связи с многочисленными жалобами на её несовершенство.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:47

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