Уволенные из Facebook за инакомыслие сотрудники раскрыли секреты компании Цукерберга





12 бывших сотрудников Facebook, уволенных за последние 2,5 года, заявили о том, что в компании наблюдается культ личности его основателя. Помимо этого, инакомыслие жестоко наказывается, равно как и несоблюдение жестких правил работы. По мнению «доносчиков», токсичная атмосфера в коллективе связана с профессиональными неудачами Цукерберга: например, речь идёт о 30%-ном падении акций социальной сети и скандале, связанном с распространением «фейковых новостей». Очень строгие санкции ожидали тех бывших работников, которые отрицательно отзывались о корпорации.Было упомянуто и об оценке труда работника согласно кривой жизнеспособности. Если он пропускал условный корпоратив даже по уважительной причине, сотрудник терял баллы и понижался в общем рейтинге. К слову, многие компании вроде Microsoft решили отказаться от данной системы в связи с многочисленными жалобами на её несовершенство.