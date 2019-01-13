В 2019 году в производство поступит замена пистолету Макарова





Как утверждается, занимающаяся вопросом присвоения оружию литеры О1 комиссия свою работу официально завершить должна уже в начале весны, после чего есть намерение выпустить серию “Удава”. Пока же решается вопрос о том, где впоследствии должно быть запущено массовое производство, рассматривается несколько ключевых площадок. Для ВС РФ замена пистолету Макарова проходила испытания в январе, и по итогам проведенной работы оружие получило рекомендацию к постановке на вооружение.Разработан “Удав” под патрон 9х21 мм, а с его помощью надеются наконец-то заменить пистолет Макарова. Последний на вооружение поставлен в 1951 г, и с тех пор ему несколько раз пытались выбрать надежный аналог, однако большинство новинок так и не нашли массового применения непосредственно в армии.