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В 2019 году в производство поступит замена пистолету Макарова

Уже в 2019 году может стартовать полноценное производство замены пистолету Макарова. Речь идет об “Удаве”, о чем сообщили источники в отечественном ОПК.
В 2019 году в производство поступит замена пистолету Макарова

Как утверждается, занимающаяся вопросом присвоения оружию литеры О1 комиссия свою работу официально завершить должна уже в начале весны, после чего есть намерение выпустить серию “Удава”. Пока же решается вопрос о том, где впоследствии должно быть запущено массовое производство, рассматривается несколько ключевых площадок. Для ВС РФ замена пистолету Макарова проходила испытания в январе, и по итогам проведенной работы оружие получило рекомендацию к постановке на вооружение.

Разработан “Удав” под патрон 9х21 мм, а с его помощью надеются наконец-то заменить пистолет Макарова. Последний на вооружение поставлен в 1951 г, и с тех пор ему несколько раз пытались выбрать надежный аналог, однако большинство новинок так и не нашли массового применения непосредственно в армии.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:16

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