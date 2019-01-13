Ксения Собчак опубликовала в Instagram новую фотографию с сыном

«Какие же вы милые! Невозможно оторвать от вас взгляд! Настоящая семейная идиллия Собчак! Очень жалко, что на фотографии нет Максима, вероятней всего, что как раз он и делал снимок», - написала одна из поклонниц экс-телеведущей «Дома-2».

На днях Собчак вернулась в Москву с жарких Мальдив, где она провела несколько дней в компании своих близких подруг. По приезду Ксения тут же решила порадовать своих подписчиков новым снимком с маленьким Платоном.Вчера телезнаменитость разместила у себя на страничке в Instagram фото, на котором она держит на руках единственного наследника. На публикации видно, что Ксения и Платон куда-то засмотрелись.Как объяснила сама Собчак, они с сыном смотрели «маленьких эйнштейнов». Несмотря на то, что лицо мальчика из-за веточки с ягодами и ярких лучей солнца довольно сложно разглядеть, многим интернет-пользователям новая фотография Ксении очень понравилась.Некоторые фолловеры даже назвали этот кадр – «семейной идиллией Собчак». Так как на снимке не было Максима Виторгана, большинство читателей сделали вывод, что фото делал российский актер.За считанные часы новая публикация телезнаменитости набрала почти 134 тысячи лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых пользователи Сети в очередной раз вспомнили, какой Ксения была до рождения наследника.