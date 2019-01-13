Ксения Собчак опубликовала в Instagram новую фотографию с сыном
Бывшая ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак разместила в личном микроблоге трогательную фотографию.
На днях Собчак вернулась в Москву с жарких Мальдив, где она провела несколько дней в компании своих близких подруг. По приезду Ксения тут же решила порадовать своих подписчиков новым снимком с маленьким Платоном.
Вчера телезнаменитость разместила у себя на страничке в Instagram фото, на котором она держит на руках единственного наследника. На публикации видно, что Ксения и Платон куда-то засмотрелись.
Как объяснила сама Собчак, они с сыном смотрели «маленьких эйнштейнов». Несмотря на то, что лицо мальчика из-за веточки с ягодами и ярких лучей солнца довольно сложно разглядеть, многим интернет-пользователям новая фотография Ксении очень понравилась.
Некоторые фолловеры даже назвали этот кадр – «семейной идиллией Собчак». Так как на снимке не было Максима Виторгана, большинство читателей сделали вывод, что фото делал российский актер.
За считанные часы новая публикация телезнаменитости набрала почти 134 тысячи лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых пользователи Сети в очередной раз вспомнили, какой Ксения была до рождения наследника.
На днях Собчак вернулась в Москву с жарких Мальдив, где она провела несколько дней в компании своих близких подруг. По приезду Ксения тут же решила порадовать своих подписчиков новым снимком с маленьким Платоном.
Вчера телезнаменитость разместила у себя на страничке в Instagram фото, на котором она держит на руках единственного наследника. На публикации видно, что Ксения и Платон куда-то засмотрелись.
Как объяснила сама Собчак, они с сыном смотрели «маленьких эйнштейнов». Несмотря на то, что лицо мальчика из-за веточки с ягодами и ярких лучей солнца довольно сложно разглядеть, многим интернет-пользователям новая фотография Ксении очень понравилась.
Некоторые фолловеры даже назвали этот кадр – «семейной идиллией Собчак». Так как на снимке не было Максима Виторгана, большинство читателей сделали вывод, что фото делал российский актер.
«Какие же вы милые! Невозможно оторвать от вас взгляд! Настоящая семейная идиллия Собчак! Очень жалко, что на фотографии нет Максима, вероятней всего, что как раз он и делал снимок», - написала одна из поклонниц экс-телеведущей «Дома-2».
За считанные часы новая публикация телезнаменитости набрала почти 134 тысячи лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых пользователи Сети в очередной раз вспомнили, какой Ксения была до рождения наследника.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:51