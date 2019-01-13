В Киеве рассказали, чего ожидать Украине в случае победы Владимира Зеленского
В Киеве спрогнозировали, чего можно ожидать Украине в случае победы на предстоящих выборах шоумена Владимира Зеленского. Политолог Михаил Погребинский сомневается, что последнему удастся улучшить ситуацию в стране.
Комментируя предстоящие выборы, намеченные на конец марта, Погребинский заявил, что приход к власти Зеленского станет для страны далеко не лучшим сценарием. По убеждениям политолога, представитель “Квартала 95” может оказаться просто марионеткой в руках довольно опытных манипуляторов. В частности, выиграв выборы, юморист начнет выполнять распоряжения вышестоящего бизнесмена, и подобные случаи в истории уже знакомы.
При этом эксперт не стал уточнять фамилию человека, стоящего за кандидатурой Владимира Зеленского, сообщает “Слово и Дело”. Также Погребинский убежден, что поддерживающее юмориста население страны делает это не совсем осознанно, сомневаясь в победе звезды “Слуги народа”.
Комментируя предстоящие выборы, намеченные на конец марта, Погребинский заявил, что приход к власти Зеленского станет для страны далеко не лучшим сценарием. По убеждениям политолога, представитель “Квартала 95” может оказаться просто марионеткой в руках довольно опытных манипуляторов. В частности, выиграв выборы, юморист начнет выполнять распоряжения вышестоящего бизнесмена, и подобные случаи в истории уже знакомы.
При этом эксперт не стал уточнять фамилию человека, стоящего за кандидатурой Владимира Зеленского, сообщает “Слово и Дело”. Также Погребинский убежден, что поддерживающее юмориста население страны делает это не совсем осознанно, сомневаясь в победе звезды “Слуги народа”.
Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:03