“Роспродсоюз” прогнозирует в России рост цен на продукты на 8%





Представляющий ведомство Дмитрий Востриков в беседе со СМИ отметил, что рост цен на продовольственные товары в РФ может достигнуть 8% уже в ближайшие несколько месяцев. Такую ситуацию один из руководителей “Роспродсоюза” связывает с повышением в стране НДС, показатель вырос с 18% до 20%. Отразится это не только на непосредственно отпускной стоимости, но также на цепочке производства в целом. В частности, вырастут ценники на сырье и оборудование.Еще одним провокатором в ситуации выступает рост ключевой ставки. Опасения у экспертов в настоящее время провоцирует и положение, затрагивающее в России тарифы ГСМ.