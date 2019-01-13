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“Роспродсоюз” прогнозирует в России рост цен на продукты на 8%

В первом квартале 2019 года на территории России может на 8% вырасти стоимость продуктов. Соответствующие прогнозы озвучены представителями отечественного “Роспродсоюза”.
“Роспродсоюз” прогнозирует в России рост цен на продукты на 8%

Представляющий ведомство Дмитрий Востриков в беседе со СМИ отметил, что рост цен на продовольственные товары в РФ может достигнуть 8% уже в ближайшие несколько месяцев. Такую ситуацию один из руководителей “Роспродсоюза” связывает с повышением в стране НДС, показатель вырос с 18% до 20%. Отразится это не только на непосредственно отпускной стоимости, но также на цепочке производства в целом. В частности, вырастут ценники на сырье и оборудование.

Еще одним провокатором в ситуации выступает рост ключевой ставки. Опасения у экспертов в настоящее время провоцирует и положение, затрагивающее в России тарифы ГСМ.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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