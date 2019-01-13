Плывущие буревестники помогли ученым собрать данные о морских течениях





По словам авторов работы, движения птиц на воде фактически задают поток, в связи с чем сведения об их перемещении можно задействовать в рамках изучения особенностей того или иного водоема. Исследователи оснастили буревестников, плавающих в водах Балеарского моря, специальными GPS-трекерами, после чего полученная информация сопоставлялась с данными со спутников о характере течения. Продолжалась соответствующая научная работа на протяжении нескольких лет.Это не первый раз, когда представителей фауны научные работники используют для получения информации относительно происходящих в окружающей среде изменений. В частности, прежде эксперты применяли схожую тактику, изучая направления перелета нескольких видов пернатых, что помогло получить сведения относительно движения ветров.