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Плывущие буревестники помогли ученым собрать данные о морских течениях

Плывущие буревестники помогли ученым в процессе сбора данных о морских течениях. Во главе соответствующего исследования стоят специалисты из Средиземноморского института в Испании.
Плывущие буревестники помогли ученым собрать данные о морских течениях

По словам авторов работы, движения птиц на воде фактически задают поток, в связи с чем сведения об их перемещении можно задействовать в рамках изучения особенностей того или иного водоема. Исследователи оснастили буревестников, плавающих в водах Балеарского моря, специальными GPS-трекерами, после чего полученная информация сопоставлялась с данными со спутников о характере течения. Продолжалась соответствующая научная работа на протяжении нескольких лет.

Это не первый раз, когда представителей фауны научные работники используют для получения информации относительно происходящих в окружающей среде изменений. В частности, прежде эксперты применяли схожую тактику, изучая направления перелета нескольких видов пернатых, что помогло получить сведения относительно движения ветров.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:38

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